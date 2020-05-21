Власть и духовенство Дагестана поспорили из-за коронавируса

Позавчера мы уже писали о том, что на совещании с Владимиром Путиным, посвященном коронавирусу в Дагестане, глава ДУМД Ахмед Абдулаев, рассказавший о реальном положении дел в республике, выглядел чуть ли не как правдоруб-диссидент. В то же время Абдулаеву самому приходится отбиваться от обвинений со стороны руководства Дагестана, которое чуть ли не основную ответственность за распространение пандемии в республике пытается перенести на ДУМД.

Правда, отбивается не сам Абдулаев, а его экстравагантная жена Айна Гамзатова, которая играет роль "первой леди" ДУМД. Именно она в своем аккаунте в Фейсбуке опубликовала открытое обращение к Васильеву с ответом на обвинения в адрес возглавляемой ее супругом организации.

"Вы пытаетесь переложить всю ответственность на Муфтият и сказать, что люди заболели в Республике от того, что посетили пятничный намаз, в начале периода самоизоляции. Сколько же можно повторять одно и тоже?", - вопросила первая леди ДУМД. По ее словам, 90% молящихся в мечетях мусульман Дагестана последовали за "мягким призывом" ее мужа не ходить в них, что же касается 10% тех, кто продолжил их посещать, для того, чтобы этого не допустить, власть сама должна была действовать более активно.

"Джума-намаз - это обязанность(фарз) мусульманина, от которой невозможно отказаться рекомендательно. Для этого как минимум нужно для начала экспертное решение Главного эпидемиолога. Через день после встречи с Главой РД, Муфтию ответили на настоятельную просьбу и руководитель Роспотребнадзора Дагестана всё-таки пришёл в Муфтият с работниками администрации и высказал своё компетентное и важное в этом вопросе решение. После чего обращение Муфтия было заменено на более жёсткое: «не посещать мечети!»", - пишет она.

При этом, Гамзатова обвинила Васильева не только в том, что он директивно не запретил посещение мечетей и своевременно не дал ее мужу официальную информацию, позволяющую принять такое решение, но и не предпринял мер по пресечению иных массовых скоплений в республике.

"Всю неделю в регионе машины и люди, почти в привычном режиме перемещались туда-сюда. Из города люди поехали в горы, на свои сельские, так сказать, дачи, везя в подарок сельчанам вирусные комплекты. Никто не остановил это движение", - указала первая леди ДУМД.

Никаких официальных комментариев со стороны Васильева на эти обвинения не последовало. Вчера СМИ было сообщено, что состоялся его телефонный разговор с Абдуллаевым, без указания подробностей.

Однако сегодня супруга главы ДУМД продолжила вести на своей странице заочную полемику с теми, кто пытается смутить ее "высказываниями, типа, «женщина, куда ты лезешь?» Или «эййй, женщина, замолчи свой рот»".

Таких Гамзатова решила переубедить тем, что ее корни "ведут прямо к дяде Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Всевышнего) Аббасу (да будет доволен им Аллах)", а "прапрабабушка матери является дочерью правителя южной Грузии", из чего по ее заключениям следует, что в ней "течёт и кровь пророка Давида (мир ему)". Сведения об этом к Гамзатовой с ее слов дошли от ее "дедушек и бабушек и со стороны отца и со стороны матери".

Напомним, что ранее первая леди ДУМД пыталась баллотироваться на пост президента России, но не была зарегистрирована Центризбиркомом. Видимо, там либо не знали о ее корнях, либо не оценили их по достоинству.