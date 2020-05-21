21 мая — день памяти о геноциде черкесов

Сегодня исполняется 156 лет со дня окончания Кавказской войны, длившейся более ста лет — самой долгой войны в истории России. Черкесы по всему миру отмечают эту трагическую дату.

Как сообщают «Кавказ.Реалии» в черкесских республиках России мероприятия проходят в основном в интернет-пространстве – это флешмоб, где каждый поднимает в знак скорби и солидарности с чьей-то утратой левую руку.

"В Кабардино-Балкарии у нас небольшое шествие молодёжных организаций вдоль дороги к памятнику "Древо жизни" и флешмобы в интернете. К этому дню подготовлены несколько тематических видеороликов, которые мы постепенно запускаем в сеть", - говорит руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

В Турции, где проживает многомиллионная черкесская диаспора, прошли акции в разных городах: например, в Анкаре активисты возложили черный венок к посольству России. Также мероприятия прошли в Стамбуле, Рейханлы и Анталии.

Напомним, что 21 мая 1864 года в урочище Кбаада черноморского побережья (ныне – Красная Поляна, близ Сочи) состоялся военный парад по случаю победы над горцами-адыгами (черкесами).

До сих пор единственной страной в мире, признавшей геноцид черкесов, остается Грузия.