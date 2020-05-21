Более 150 человек заразились COVID-19 на похоронах в Адыгее

В Адыгее после похорон в ауле Бжедугхабль, где участвовали порядка 500 человек, в Красногвардейском районе коронавирус за три дня диагностировали у 151 человека. Об этом сообщает «Новое время».

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности главы района стал Темур Губжоков. Одна из поставленных перед ним задач — стабилизировать ситуацию с очагом коронавируса среди местных жителей.

Похороны, на которых произошло массовое заражение коронавирусом, прошли в Красногвардейском районе 1 мая. На них собралось полтысячи человек, несмотря на режим самоизоляции. После похорон с подозрением на COVID-19 была госпитализирована одна женщина, а к 20 мая коронавирус был выявлен уже у 155 жителей района.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населенными пунктами, началась дезинфекция общественных мест, было введено обязательное ношение масок и перчаток.