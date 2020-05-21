В Турции арестовали мужчину за вывешенное сушиться полотенце

В Турции был задержан иранский гражданин, который повесил полотенце высохнуть на балконе во время национального праздника.

По сообщениям, полотенце было украшено британским флагом "Юнион Джек", и это рассердило соседей иранца в центральном городе Кайсери.

Мужчина, которого в сообщениях местных СМИ называли Мохаммадом Резой К., повесил сохнуть полотенце с британским флагом во вторник, когда в Турции отмечали День Ататюрка, он же День молодежи и спорта.

Национальный праздник отмечает годовщину начала турецкой Войны за независимость, во время которой войска во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком сражались против союзных войск, оккупировавших тогдашнюю Османскую империю, после окончания Первой мировой войны.

Великобритания была одной из нескольких европейских держав, оккупировавших части Турции в то время.

Соседи иранца сообщили о нем в полицию, согласно заявлению канцелярии губернатора Кайсери. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали Мохаммеда Резу К.

«Я повесил полотенце, чтобы высохнуть на своем балконе. Я определенно не хотел провоцировать кого-либо», - заявил он полиции, согласно сообщению провинции.

В сообщении добавлено, что "необходимые юридические процедуры" уже начались.

Пока неясно, был ли мужчина освобожден из-под стражи или его обвиняют в совершении преступления.

Сочувствующие люди в социальных сетях подвергли сомнению, на каком основании этот человек мог быть задержан.

Уголовный кодекс Турции предусматривает уголовную ответственность за оскорбление Турции, правительственных учреждений Турции и таких деятелей, как Ататюрк, основатель республики.