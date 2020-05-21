Бангладеш послал беженцев-рохинджа на остров во время суперциклона

Власти Бангладеш перевезли сотни беженцев-рохинджа, живущих на подверженном наводнениям острове в Бенгальском заливе, в штормовые укрытия. Причиной этому стал суперциклон «Амфан», самый сильный из зарегистрированных в регионе.

Ожидается, что восточный край шторма, направленного в Бангладеш и соседнюю Индию, обрушится на остров Бхасан Чар, куда 306 рохинджа отправили в этом месяце.

«В каждом блоке есть циклонный центр, и они были перемещены в центр», - сказал Бимал Чакма, высокопоставленный сотрудник Комиссии по оказанию помощи беженцам и репатриации.

Организация Объединенных Наций призвала переселить беженцев на материк, чтобы добавить их к более чем миллиону человек, живущих в огромных лагерях за пределами города Кокс-Базар.

Хотя это поселение, крупнейший в мире лагерь беженцев, как ожидается, избежит самого сильного шторма, уровень опасности был повышен до уровня 9 с уровня 6, что означает серьезную угрозу.

Сильные дождь и ветер обрушились на хрупкие укрытия, построенные на холмах, и без того склонных к оползням. Над лагерем были подняты красные флаги, чтобы предупредить беженцев оставаться внутри.

Работники службы помощи говорят, что циклон может помешать усилиям по борьбе со вспышкой коронавируса в лагерях, ведь о первых инфекциях на сообщили на прошлой неделе.

«Уже сейчас очень трудно сдержать распространение коронавируса среди беженцев-рохинджа, живущих в переполненных лагерях, и пользующихся общими водой и туалетом», - сказал Дипанкар Датта, директор благотворительной организации Oxfam в Бангладеш.

Вода и другие инфекции также являются угрозой, добавил он в заявлении.

Специально для борьбы с чрезвычайными ситуациями были обучены тысячи добровольцев, которые получили спасательные жилеты и факелы.

«Мы используем мегафоны и микрофоны мечетей, чтобы предупредить людей», - говорит Саббир Ахмед, 24-летний волонтер из рохингья.

Беженцам было приказано отправиться в медресе и школы, если шторм разрушит укрытия, сказал он Reuters по телефону, добавив: «Если он обрушится на лагеря, произойдет огромное разрушение».