Аль-Акса снова откроется после Ид аль-Фитр

Иерусалимская мечеть Аль-Акса будет вновь открыта для верующих после празднования Ид аль-Фитр, говорится в заявлении руководителей вакфа, спустя два месяца после ее закрытия из-за пандемии коронавируса.

«Совет принял решение отменить приостановку посещения верующими благословенной мечети Аль-Акса после праздника Ид аль-Фитр» - говорится в заявлении.

Омар аль-Кисвани, директор мечети, заявил агентству AFP, что он надеется на отсутствие ограничений на количество верующих, находящихся внутри, но добавил, что руководящий орган объявит точные меры позднее.

Детали будут проработаны, чтобы «гарантировать, что нас не будут подвергать критике под предлогом нарушения правил здравоохранения», - сказал Кисвани.

Напомним, что Аль-Акса была закрыта в конце марта впервые за более чем полвека в рамках мер по сдерживанию распространения нового коронавируса, который заразил уже пять миллионов человек по всему миру, из которых более 300 000 человек погибли.

В последние несколько дней как Израиль, так и палестинские территории ослабили ограничения, поскольку число случаев заражения Covid-19 продолжает снижаться.

В Израиле зарегистрировано примерно 16 650 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 277 смертей, в то время как на палестинских территориях подтверждено менее 400 случаев.

Комплекс мечети Аль-Акса, который находится в Старом городе Иерусалима, долгое время был горячей точкой в израильско-палестинском конфликте.

Комплекс находится под опекой соседней Иордании, которая контролировала Западный берег, включая Восточный Иерусалим, до его оккупации Израилем в Шестидневной войне 1967 года.

Предполагается, что опека над комплексом мечети перейдет в другие руки, возможно, к Саудовской Аравии, что является частью плана администрации Трампа по израильско-палестинскому конфликту.