Мусульмане Черногории издали книгу по истории крымских татар

В Черногории издана первая книга об истории крымских татар на черногорском языке. Об этом сообщает Посольство Украины на своей странице в Twitter.

Указывается, что книга издана при поддержке Исламской общины в Черногории (Islamska zajednica u Crnoj Gori).

«В день памяти жертв депортации крымских татар # RememberGenocideMay18, увидела свет первая книга на черногорском языке об истории крымских татар под названием «Крымские татары: от начала до сегодня» авторов Edin Smajlović (Эдин Смайлович) и Bozidar Prorocic (Божидар Пророчич)», – отметили в посольстве.

Исламская община Черногории на своей странице в Facebook добавляет:

«Наша цель - привлечь внимание к этой дате (18 мая — прим. ГИ), которая достойно отмечается в дружественной нам Украине, а также познакомить черногорскую публику с богатым культурным наследием этого мусульманского народа.» «Мы также надеемся, что это будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений между Черногорией и Украиной.»

Особую благодарность посольство выражает муфтию Черногории, лидеру Исламской общины, реису Рифату эфенди Фейзичу, который поддержал идею и написал предисловие к книге.