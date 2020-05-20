Муфтий Северной Осетии попал в больницу с симптомами COVID-19

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов попал в республиканскую клиническую больницу Владикавказа с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в Минздраве республики. Состояние муфтия удовлетворительное, ему уже назначили курс лечения.

Глава Духовного управления мусульман Северной Осетии одним из первых среди общественных деятелей республики начал призывать жителей к самоизоляции. Еще до начала распространения эпидемии в регионе он распорядился сократить продолжительность намаза, а пожилых мусульман призвал молиться дома.

Кроме того, он заявлял, что во время распространения коронавируса жителям Осетии, невзирая не вероисповедание, нужно на время пересмотреть свои похоронные традиции: отказаться от посещений похорон незнакомых или малознакомых людей, минимизировать количество участников похорон, а поминки проводить строго в самом узком кругу.

Напомним, что ранее сообщалось о болезни муфтия Северного Кавказа Исмаила Бердиева. Повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат, сам Бердиев чувствует себя нормально. Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался от последствий двухсторонней пневмонии 11 апреля, а муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев переболел ковидом.