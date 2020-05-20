В Нигере 12 солдат были убиты боевиками "Боко Харам"

Двенадцать солдат армии Нигера были убиты в результате нападения группировки «Боко харам» на военный аванпост в районе Диффа, где произошли недавние столкновения с вооруженными боевиками.

В результате нападения боевиков Боко Харам на военную базе в Блабрине, в ночь на понедельник, было ранено еще 10 солдат, говорится в заявлении министерства обороны Нигера, распространенном во вторник поздно вечером.

«Семь террористов были нейтрализованы» солдатами Нигера, говорится в заявлении.

База Блабрин находится примерно в 20 км к северо-востоку от города Диффа в отдаленном юго-восточном регионе около озера Чад, где сходятся границы Камеруна, Чада, Нигера и Нигерии.

Диффа, город с населением 200 000 человек, находящийся недалеко от границы с Нигерией, неоднократно подвергался нападениям.

Область Диффа граничит с Нигерией, родиной «Боко Харам». По данным ООН, в ней проживает около 300 000 беженцев из Нигерии, а также вынужденных переселенцев.

По данным министерства обороны, в октябре 2019 года в Блабрине было убито 12 военнослужащих армии Нигера.

С начала мая между армией Нигера и боевиками «Боко Харам» произошло несколько ожесточенных столкновений.

13 мая Нигер сообщил, что 75 боевиков «Боко харам» были убиты на юго-востоке страны и через границу в Нигерии.

Боевики провели еще одну атаку в том же районе в субботу.

Напомним, что «Боко харам» активно действует в приграничных районах на обнищавшем северо-востоке Нигерии с 2009 года.

С тех пор в результате нападений, совершенных этой группой, погибло более 36 000 человек и было перемещено почти два миллиона человек.