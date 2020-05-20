В Британии арестованы убийцы молодой мусульманки

В городе Блэкберн на севере Англии арестованы трое мужчин, подозреваемых в убийстве 19-летней мусульманки — преступлении, которое потрясло мусульманскую общину страны.

Айя Хашем, родом из ливанской семьи беженцев, была студенткой второго курса юридического факультета Университета Солфорда и волонтером благотворительной организации «Детское общество».

Полиция заявила, что она не была «намеренной целью» нападения и попыталась ослабить опасения, распространяющиеся в социальных сетях, что ее смерть была результатом расистского нападения.

«Нет никаких доказательств того, что Айя была намеренной целью этой атаки, и есть все признаки того, что она была невинным прохожим», - сказали в полиции Ланкашира. «Нам известны слухи, распространяющиеся в социальных сетях, и мы хотели бы подчеркнуть, что мы не рассматриваем инцидент, как связанный с терроризмом, и не считаем, что это было нападением на расовой почве».

«Прежде всего, наши соболезнования ее семье, которая потеряла свою дочь во время священного месяца Рамадан».

Айя была застрелена среди бела дня в воскресенье. Она шла в супермаркет совершить покупки, когда из машины рядом раздались выстрелы.

«К сожалению, один из них попал в нее ее и убил», - сказали в полиции.

Терри Вудс из полиции Ланкашира сказал: «Это было ужасное и бессмысленное нападение на невинную молодую женщину, чья жизнь оборвалась».

Судя по всему полиция предполагает, что Айя стала невольной жертвой криминальных разборок. Полицейские даже обратились к "преступному сообществу" района с требованием помочь им в расследовании этого дела, так как они не перестанут трясти этот район, пока не расследуют убийство. Впрочем, полиция также отметила, что для Блэкберн не относится к числу областей, имеющий проблемы с огнестрельным оружием, и такие происшествия очень необычны для города.

Хашем был старшей из четырех братьев и сестер. Она приехала в Британию 9 лет назад, практически не зная английского языка, но очень быстро освоилась на своей новой родине. В сообщениях говорилось, что ее тело отправляют в Ливан для захоронения.

В заявлении ее семья сказала: «Айя была отобрана у нас в самых ужасных обстоятельствах».

«Мы абсолютно опустошены ее смертью и хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к любым представителям общественности, которые могут иметь любую информацию, даже небольшую, если она может привлечь виновных к ответственности».

Марк Рассел, глава «Детского общества», воздал ей должное, сказав: «Мы глубоко опечалены, узнав о смерти однойо из наших молодых попечительниц, Айи Хашем. Она была поистине замечательной молодой женщиной и вдохновляющим голосом для детей и молодежи. Наши мысли с ее семьей в это ужасное время».

Между тем, в честь Хашем уже создали две страницы по сбору средств.

Одна из них собирает средства для строительства мечети ее имени, и уже достигла цели в 30 000 фунтов стерлингов (37 000 долл. США), в то время как другая, принадлежащая британской неправительственной организации Global One, стремится почтить память Айи, сооружая водные колодцы для уязвимых женщин и девочек в сообществах, где испытывают проблемы с водой.