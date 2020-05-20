Умер "отец современных исламских финансов"

Саудовский миллиардер Салих Абдуллах Камиль, который основал конгломерат банков и агентств недвижимости Dallah Albaraka Group, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили СМИ королевства со ссылкой на родственников бизнесмена.

Люди, близкие к Камилю, рассказали Associated Press, что он умер в больнице доктора Самира Аббаса в городе Джидда, куда он был доставлен после перенесенного инфаркта во вторник.

Бизнес-империя Камиля выросла в конце 1960-х годов, когда королевство использовало свои нефтяные богатства для быстрого развития и нуждалось в домашних компаниях для строительства дорог, автомагистралей и городов.

За эти годы бизнес расширился до десятков тысяч сотрудников и сегодня включает в себя дочерние предприятия и доли в различных сферах деятельности, таких как эксплуатация и обслуживание аэропортов и дорог, туризм, торговля, грузоперевозки и транспорт, телекоммуникации, СМИ, сельское хозяйство, птицеводство и здравоохранение.

Сын Камиля и генеральный директор группы Dallah Albaraka, Абдуллах Камиль, сообщил, что похоронная молитва (джаназа-намаз) состоялась во вторник днем ​​в Большой мечети Мекки, которая закрыта для посетителей на время пандемии коронавируса.

Тот факт, что его джаназа разрешили провести в Большой мечети, отражает выдающееся положение Камиля в Саудовской Аравии.

Телекомпания «Аль-Арабия», заявила, что Камиль, родившийся в Мекке, но проживавший в Джидде, сыграл важную роль в создании многих портов и крупных проектов королевства. Он работал в многочисленных советах и ​​был председателем Генерального совета по исламским банкам и Торговой палаты Джидды. Когда-то он владел значительным пакетом акций саудовской телекомпании MBC, которая владеет и управляет каналом «Аль-Арабия».

«Аль-Арабия» окрестила его «отцом современных исламских финансов».

Его жизнь не обошлась без противоречий. После терактов 11 сентября его и других видных бизнесменов и принцев Саудовской Аравии обвинили в финансировании атак. Судебные процессы были отклонены окружным судом США в Нью-Йорке в 2005 году.

В то время Wall Street Journal сообщал, что сотрудники разведки и борьбы с терроризмом США располагают информацией, якобы связывающей группу Dallah Albaraka Group с операциями «Аль-Каиды»*.

Однако официальные лица США не дали никаких указаний на то, что Камиль или его сын Абдуллах сознательно помогали «Аль-Каиде» или другим группировкам.

По сообщениям, Камиль также попал под удар в ходе антикоррупционной чистки принца Мухаммада бин Салмана в 2017 году.

Беспрецедентные саудовские репрессии привели к тому, что высшие принцы и бизнесмены страны были задержаны в отеле «Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде, и многие были вынуждены отписать МБС активы на миллиарды долларов.

Эта мера, которая проводилась в основном в тайне за закрытыми дверями, помогла молодому наследному принцу консолидировать власть и была широко раскритикована международными правозащитными группами.

В мусульманских странах и дома Камиль активно занимался благотворительностью и благотворительностью.

Например, пожертвование в несколько миллионов долларов в 2010 году создало Центр изучения исламского права и цивилизации им. Абдуллаха С. Камиля при Йельской школе права в США.

Интересно, что Салих Абдуллах Камиль оказал свое влияние на новейшую историю Турции, и в частности на историю политической мобилизации исламистов. Именно с ним в 1982 году заключила соглашение тогдашняя военная хунта, пустив саудовский капитализм (особенно группу Al Baraka) в Турцию. Это решение привело к созданию консервативной турецкой буржуазии, которая позднее привела к власти сначала Эрбакана, а позже и Гюля и Эрдогана.

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