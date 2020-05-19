Армия Ирана сразится с саранчой

Иран может использовать свои вооруженные силы уже второй год подряд, чтобы сразиться с полчищами саранчи, которая вторглась на юг страны, заявил представитель министерства сельского хозяйства в пятницу. Сообщается, что саранча угрожает уничтожить посевы стоимостью более 7 миллиардов долларов.

Нашествие саранчи, которое считается худшим за последние десятилетия, усугубляет проблемы Ирана, и без того пострадавшего от вспышки коронавируса и от падения экспорта нефти до рекордно низкого уровня, не говоря уже о санкциях со стороны США.

Мохаммад Реза Мир, официальный представитель министерства защиты растений, заявил, что саранча напала на более чем 200 000 гектаров (494 000 акров) садов и сельхозугодий в семи из 31 провинции Ирана, сообщает полуофициальное информационное агентство ILNA.

По словам Мира, площадь пострадавших районов, протянувшихся от восточного Ирана на границе с Пакистаном до юго-западной границы с Ираком, вероятно, скоро увеличится до 1 миллиона гектаров.

«Военные обещали помочь в борьбе с пустынной саранчой, в том числе предоставив вездеходы для использования в труднодоступных местах», - сказал Мир ILNA:

Мир сказал, что анти-саранчовые операции до сих пор предотвращали «всякий ущерб», правда он не объяснил как.

Министр Мохаммад Реза Даргахи заявил в прошлом месяце, что полчища саранчи угрожают сельскохозяйственной продукции на сумму 1250 триллионов риалов (7,4 миллиарда долларов) в шести провинциях на юге Ирана, пишет газета Financial Tribune.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, потери сельского хозяйства в соседнем Пакистане от саранчи могут достигать 2,2 млрд. долларов только для озимых культур.

Со своей стороны пожелаем, чтобы все иранские силовые структуры, включая армию и КСИР, были брошены на борьбу с саранчой, а не с мусульманами в странах Ближнего Востока. Для такой важной борьбы не помешало бы даже перебросить свои прокси силы из Сирии и Ливана. В полном составе, пусть сражаются с саранчой.