Крупнейшая авиакомпания ОАЭ увольняет 30 000 сотрудников

Международный авиационный холдинг Emirates Group собирается уволить около 30 000 сотрудников, чтобы сократить расходы во время пандемии коронавируса путем увольнения примерно 30% своей рабочей силы. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В сообщении, опубликованном в воскресенье, говорится, что количество сотрудников ведущего эмиратовского авиаперевозчика сократится до 75 000 человек по сравнению с 105 000 в конце марта.

Авиакомпания также планирует ускорить вывод из эксплуатации своего парка супергрузовых самолетов A380 - крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера.

Представитель компании сказал, что Emirates Group в настоящее время рассматривает «расходы и ресурсы на фоне бизнес-прогнозов», но добавил, что публичного объявления о сокращениях еще не было.

«Любое такое решение будет сообщено соответствующим образом. Как и любой ответственный бизнес, наша исполнительная команда поручила всем департаментам провести тщательный анализ затрат и ресурсов в соответствии с прогнозами бизнеса», - сказал представитель.

Правительство Дубая, чья экономика сильно зависит от авиации и туризма, заявило в прошлом месяце, что оно направит капитал в авиакомпанию, принадлежащую государству, чтобы помочь ей преодолеть воздействие коронавируса.

Несмотря на то, что до начала пандемии компания сообщала об увеличении прибыли за финансовый год, заканчивающийся 31 марта, сейчас авиакомпания заявила, что пандемия все же тяжело ударила по результатам за четыре квартала.

Авиакомпания приостановила регулярные пассажирские рейсы 22 марта из-за резкого падения мирового спроса на поездки. С тех пор она возобновила лишь ограниченные пассажирские рейсы.

По словам представителей компании, потребуется не менее 18 месяцев работы, чтобы она могла вернуться к «подобию нормальности».