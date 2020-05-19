Иракцы возмущены поднятием ЛГБТ флагов на иностранных посольствах

Иракские политические лидеры выступили с осуждением и призвали к высылке иностранных дипломатов после того как целый ряд иностранных посольств в стране поднял радужный флаг ЛГБТ в честь «Международного дня борьбы с гомофобией».

Европейский союз, Всемирный банк, а также посольства Канады и Великобритании подняли флаги в воскресенье 17 мая, в ознаменование дня 1990 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила определение гомосексуализма как психического заболевания.

Иракские политики всех течений осудили решение посольств. Хотя сам гомосексуализм не является незаконным в Ираке, такая явная и политическая по сути демонстрация ЛГБТ символики возмутила страну.

В воскресенье вечером министерство иностранных дел Ирака опубликовало заявление, в котором говорится, что гомосексуализм идет вразрез с «благородной моралью всех божественных религий», и что все дипломатические миссии в Ираке должны «придерживаться законов страны и следовать дипломатическим нормам».

Влиятельный шиитский клерик Муктада ас-Садр тоже присоединился к кампании, осудив гомосексуализм как «психическое заболевание» и призывая посольства Ирака в европейских странах поднять «флаги Мухаммада и Иисуса» в ответ.

Садр ранее утверждал, что пандемия коронавируса была наказанием, посланным Богом в ответ на легализацию однополых браков.

Хади аль-Амери, лидер организации «Бадр» и коалиционного блока ФАТХ в парламенте, призвал к высылке дипломатов.

Осуждения также поступили от представителей исламской партии «Дава» и коалиции Сайрун.

Особое возмущение у людей вызвал тот факт, что ЛГБТ флаги были подняты во время священного месяца Рамадан.