Еврейского террориста признали виновным в убийстве арабского младенца

В понедельник израильский суд признал еврейского поселенца виновным в убийстве на расовой почве. Он обвиняется в поджоге в 2015 году, в результате которого погибла палестинская пара и их ребенок на оккупированном Западном берегу.

Израильские прокуроры заявили, что Амирам Бен-Улиэль выбрал семейный дом Давабшех и еще одно жилище в деревне Дума, зная, что они заселены, а перед тем, как поджечь их, нарисовал на их стенах слова "Месть" и "Да здравствует царь Мессия".

Убийство 18-месячного Али Давабшеха и его родителей, Саада и Рихамы Давабшехов, способствовало всплеску насилия между Израилем и Палестиной после того, как в 2014 году сорвались мирные переговоры при посредничестве США.

Тройное осуждение 25-летнего Бен-Улиэля в районном суде Лода может привести к пожизненному заключению. Он также был признан виновным по двум пунктам обвинения в покушении на убийство и двум случаям поджога, но был оправдан по обвинению в принадлежности к террористической организации.

Бен-Улиэль принадлежал к движению, известному как «молодежь холмов», группа молодых еврейских поселенцев, не имеющих лидера, которые устанавливают несанкционированные аванпосты, обычно скопления трейлеров, на вершинах холмов Западного берега - земли, которую палестинцы хотят получить в качестве своего желанного государства.

Второй несовершеннолетний обвиняемый по этому делу заключил сделку и признал свою вину в прошлом году, из-за чего обвинения в убийстве заменили на обвинение в заговоре.

Бен-Улиэль, одетый в большую ярмолку и сжимающий еврейскую религиозную книгу, упал на скамью подсудимых, когда был зачитан приговор. Он сказал, что израильские следователи заставили его сделать ложное признание в нападении на Думу.

Адвокат Бен-Улиэля заявил, что подаст апелляцию в Верховном суде Израиля.

Пятилетнее дело подчеркнуло популярное палестинское мнение о том, что израильские правоохранительные и судебные системы слишком медлительны, когда речь идет о наказании еврейских боевиков, особенно по сравнению с быстрым и иногда смертельным ответом на подобные действия арабов. Иными словами, расправа с палестинцами обычно обусловлена специальной военно-правовой ситуацией, тогда как евреи защищены уголовным законодательством страны.

Израильские официальные лица заявили, что расследование поджога в Думе и других нападений со стороны евреев, направленных против любых территориальных компромиссов с палестинцами, было затруднено из-за того, что подозреваемые действовали в небольших дружеских группах, без возможности электронного наблюдения.

Израильская служба внутренней безопасности Шин Бет сделала редкое по своему содержанию заявление и назвала приговор «важной вехой в борьбе с еврейским терроризмом».

Это нападение было осуждено по всему израильскому политическому спектру, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «нулевую терпимость» к преступникам.

Критики, однако, отметили, что другие атаки, такие как взрывы бомб, направленные против мечетей и церквей, остаются безнаказанными в течение уже многих лет.

Брат погибшего Али, Ахмед, пережил нападение, но получил серьезные ожоги, и его дедушка Хуссейн ухаживал за ним.

«Я провел целый год в больнице. Я не хочу, чтобы какая-либо другая семья испытала такую же травму. Уже достаточно», - сказал Хусейн Давабшех журналистам в суде.