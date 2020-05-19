Путин о ситуации в Дагестане и Ураза-Байрам

Когда в конце прошлой недели мы констатировали, что Дагестан находится на пороге эпидемиологической катастрофы, пришедшие в комментарии кремлеботы стали обвинять нас в том, что мы распространяем дезинформацию и сеем панику. Однако фактически правоту таких оценок вчера признал сам Владимир Путин, посвятивший отдельное совещание ситуации именно в Дагестане как одной из наиболее неблагоприятных по РФ.

На нем, признав определенные системные проблемы со стороны властей в борьбе с эпидемией и пообещав Дагестану необходимую поддержку, основную ответственность за тяжелое положение Путин переложил на самих дагестанцев. "Люди говорят о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме, вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами тяжелых осложнений у жителей региона являются позднее обращение больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому", - сказал он.

В свою очередь, т.н. глава республики Владимир Васильев назвал "самой большой проблемой" то, что дагестанцы не позволяют проводить вскрытие своих умерших близких. Как это влияет на борьбу с эпидемией, учитывая то, что умирают либо люди с подтвержденным тестом коронавирусом, либо с типичными признаками осложнений от пневмонии и удуший, великий эпидемиолог из МВД не пояснил. С другой стороны, а чего еще можно ожидать от руководителя, который отвечая на вопрос о причинах катастрофического положения с коронавирусом с Дербенте, стал говорить, что "идёт процесс пространственного развития города, сохранения его как памятника, и в то же время города будущего" и рассказывать о его древней истории или показателях бюджета, не имеющих никакого отношения к теме.

Но премию главного лизоблюда по итогам этого совещания заслужил Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. По его мнению, в ситуации складывающейся катастрофы по Дагестану в целом и в частности в отдельных селах, где блокированы и ежедневно умирают люди, больше всего дагестанцы хотят... поскорее проголосовать за путинские поправки в конституцию.

"Люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должно внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно. Люди ждут этого, понимание есть!" — сказал Шихсаидов.

Не приходится удивляться тому, что подобные "эпидемиологи" и "конституционалисты", поставленные Кремлем на хозяйство в Дагестане, довели ситуацию в нем до такого состояния, что она превратилась в головную боль для их кремлевского начальства.

На этом фоне даже сверхлояльный глава ДУМД Ахмед Абдулаев, сам заболевший коронавирусом и рассказавший Путину о реальной ситуации в Дагестане, попросив о помощи дагестанцам, смотрелся почти как диссидент.

Кстати, о религиозном факторе. Путин обратился к мусульманам всей России, призвав их провести этот праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр) дома. В принципе, это очевидное решение, и ДУМ РФ еще в начале эпидемии вообще закрыл мечети для коллективных молитв. Однако следует заметить, что хотя многие региональные власти (и очевидно не без ведома Кремля) во время православной Пасхи также добивались закрытия церквей, лично Путин к православным с аналогичной просьбой обратиться не осмелился.