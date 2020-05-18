Таджикистан вышел на первое место в Центральной Азии по количеству смертей от COVID-19

Таджикистан вышел на первое место среди республик Центральной Азии по количеству скончавшихся от COVID-19. В республике, согласно данным Единого национального портала о коронавирусе covid.tj, число жертв вируса по состоянию на 18 мая составило 39 человек.

До этого самое большое число умерших от COVID-19 в Центральной Азии было зафиксировано в Казахстане – 34 человека. Затем идут Кыргызстан – 14 погибших и Узбекистан – 12 погибших.

Как сообщает «Озоди», в больнице «Истиклол», крупнейшем медицинском центре Душанбе, госпитализированы 20 медиков, лечивших пациентов с коронавирусной инфекцией.

Причиной массового заражения персонала, как утверждают сами сотрудники больницы, стало отсутствие средств защиты, в первую очередь, респираторов и медицинских масок. По словам одного из врачей, клиника продолжает работать, несмотря на высокий уровень опасности. «Наша безопасность сейчас нулевая, особенно отсутствие респираторов. Наши коллеги ходят к пациентам без защитной одежды и масок. Наши врачи больны, мы заботимся о них ... Двадцать врачей госпитализированы», — отметил доктор.

При этом в социальных сетях пишут о том, что официальные цифры занижены многократно.

Столь высокие цифры умерших объясняются без сомнения долгим отрицанием эпидемии в Таджикистане, и соответственно небрежностью к противоэпидемическим мероприятиям. Таким образом жители Таджикистана продолжают расплачиваться за высокомерие и невежество своего правительства.