18 мая — день памяти жертв геноцида крымских татар

В понедельник 18 мая исполняется 76 лет с начала депортации советским коммунистическим режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день мир отмечает День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа.

Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия запрещены, однако в Киеве и ряде других городов Украины запланированы акции. В самом Крыму траурные мероприятия прошли в плотном присутствии российских силовиков.

«Традиционно мы с друзьями собрались, пошли к памятному знаку, возложили цветы, прочитали дуа, наши имамы прочитали «Ясин». Понятное дело, что это не обошлось без присмотра силовых структур. Никто установленные дистанции не нарушал. Для нас важно почтить память погибших в годы депортации», – отметил крымскотатарский активист Заир Смедля, участвовавший в памятном мероприятии, которое прошло в поселке Красногвардейское.

Во время чтения дуа активисты находились друг от друга на расстоянии, согласно установленным санитарным нормам, а также были в масках. Однако сам Смедля был без маски, руководствуясь предостережением, которое от получил 15 мая.

«В основном люди были в масках, но так как мне до этого было выписано предостережение, где указано, что я не имею право скрывать свое лицо, я принципиально, руководствовался буквой их закона, а не указа. В предостережении написано «Запрещается скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы специально предназначенного затруднения установления личности. Это требование федерального закона от 25 июля 2002, номер 114». Вот, я его соблюдал, лицо не скрывал», – говорит Заир Смедля.

Также дуа провели в других городах и селах Крыма, соблюдая все санитарные нормы. Крымскотатарский активист Нариман Джелял предложил соотечественникам на Крымском полуострове в годовщину геноцида крымскотатарского народа – 18 мая – вывесить на домах и балконах крымскотатарские флаги, обрамленные черными лентами.

С 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымскотатарским народом – «Совместная боль. Общая история», которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

Памятные акции, насколько это возможно в наши дни пандемии, провели и в других странах — от США до Турции.

Со своей стороны редакция "Голоса Ислама" выражает соболезнования всем крымским братьям и сестрам, семьи которых пострадали от преступлений сталинизма. Да будет милостив Всевышний Аллах к погибшим и да наградит их Садами Рая.