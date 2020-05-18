Израиль стремится восстановить отношения с Турцией

Израильское правительство надеется восстановить полные дипломатические отношения с Турцией посредством обмена послами, сообщил Middle East Eye со ссылкой на израильский официальный источник, который отметил, что у обеих стран есть общие интересы, такие как Сирия и поставки природного газа в Восточное Средиземноморье.

Комментарии на прошлой неделе прозвучали в связи с тем, что пользователи турецких социальных сетей раскрутили непроверенную историю, в которой говорилось, что Израиль предложил подписать соглашение о делимитации Средиземноморья с Турцией, аналогичное тому, которое было согласовано с Ливией в прошлом году, тем самым подрывая планы Греции, которая хотела бы загнать Турцию в узкий угол.

Эйфория из-за возможного улучшения отношений последовала за твитом, опубликованным официальным аккаунтом Израиля в Твиттере, в котором говорилось, что Израиль гордится своими дипломатическими отношениями с Турцией и надеется на дальнейшее укрепление связей в будущем.

Многие наблюдатели также указали, что Израиль подозрительно отсутствует среди подписантов заявления, которое было опубликовано его союзниками на прошлой неделе, осуждающем Турцию за «незаконную деятельность» по бурению газа и «экспансионизм» в Восточном Средиземноморье. Заявление было подписано министрами иностранных дел Кипра, Египта, Франции, Греции и ОАЭ, но не Израиля.

Впрочем, с выводами относительно возможного соглашения между двумя странами наблюдатели вероятно поторопились.

«Мы никогда не обсуждали ничего, касающегося соглашения о делимитации морских границ с Турцией, даже в период расцвета двусторонних отношений в 90-х годах, эти сообщения - полная чушь», - сказал израильский чиновник Middle East Eye.

«Мы хотим [сейчас] полных дипломатических отношений с Турцией. Пока у нас их нет, мы мало чего можем достичь вместе».

Чиновник добавил, что у Турция есть посол в Греции, несмотря на возросшую дипломатическую напряженность. «С ОАЭ у Турции еще больше проблем, но в Анкаре есть посол ОАЭ», - добавил чиновник.

На вопрос об отсутствии Израиля в заявлении, осуждающем Анкару, чиновник сказал, что страна никогда не входила в эту группу. «Мы являемся только членами Восточно-средиземноморского газового форума, который базируется в Каире. В этом заявлении было два вопроса, один из которых - Ливия, в то время как у нас, как говорится, «нет собаки в этом бою» (то есть, нет интереса в этом — прим. ГИ)», - сказал источник.

Турция и Израиль отозвали своих послов с тех пор, как США переместили свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года, что привело к массовым протестам палестинцев.

После того, как десятки палестинцев были убиты израильскими силами вдоль границы между Газой и Израилем, Турция попросила посла Израиля временно покинуть страну, а Израиль отозвал своего собственного посланника.

Израильский чиновник заявил, что Сирия является одной из главных причин нормализации отношений.

«Одна и та же иранская прокси-сила, известная как «Хезболла», бросает вызов турецким солдатам в Идлибе и нашим солдатам на юге Сирии. Это общая тема, представляющая интерес, а также вопрос энергетики», - сказал чиновник, добавив, что Анкара и Израиль были близки к соглашению по поставкам израильского газа в Турцию, до того как отношения прервались.

Ранее в этом месяце Израиль помог Турции доставить партию медицинской помощи на оккупированный Западный берег и в осажденный сектор Газа, поскольку Анкара получила разрешение на экспорт медицинского оборудования, приобретенного израильскими больницами для борьбы с коронавирусом.

Однако разрядка в отношениях все равно представляется маловероятной, так как основной повесткой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который преуспел в формировании правительства после трех выборов за год, становится аннексия палестинских земель на Западном берегу. Это решение подвергается резкой критике со стороны Турции, и скорее всего, если Нетаньяху все же попытается его реализовать, оно приведет к новой дипломатической войне между Нетаньяху и Эрдоганом, которые регулярно устраивают словесные дуэли к удовольствию своих избирателей.