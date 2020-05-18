Йемен оказался под ударом нескольких эпидемий

В йеменской временной столице Аден уже 50 человек скончались от лихорадки Чикунгунья. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правительстве Хади.

Еще более 3000 человек заразились вирусом Чикунгунья, сообщил чиновник, который говорил с агентством на условиях анонимности.

По словам источника, среди погибших был губернатор округа Шейх Осман в южной части Йемена.

Считается, что болезнь возникла из-за болот, вызванных наводнением 21 апреля. Тогда восемь человек, включая пятерых детей, погибли, а дома людей были частично или полностью разрушены в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Адене.

Правительство Йемена объявило временную столицу зоной бедствия.

В целом сильные дожди и наводнения в Йемене с середины апреля затронули 150 000 человек, заявил 1 мая представитель Координационного бюро ООН по гуманитарным вопросам Йенс Ларке.

Лихорадка Чикунгунья - это вирусное заболевание, которое передается через укусы инфицированных комаров. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание, как правило, длится от пяти до семи дней и часто вызывает сильную выводящую из строя боль в суставах, которая иногда сохраняется гораздо дольше.

Между тем по данным ВОЗ, с января в Йемене было также зафиксировано около 113 000 случаев заболевания холерой. Всего 56 лабораторных исследований подтвердили 29 случаев смерти от холеры.

ВОЗ оказывает поддержку 138 центрам по борьбе с диареей и 58 центрам по лечению жажды — диарея и жажда являются одними из наиболее очевидных симптомов холеры.

Ко всему этому букету опасных эпидемий следует добавить еще и пандемию нового коронавируса, которая в обескровленном Йемене может иметь катастрофические последствия.