В столице Ливии разбомбили приют для беженцев: погиб пятилетний ребенок

В ливийской столице Триполи бомбы упали на убежище для перемещенных лиц, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, в том числе пятилетний ребенок из Бангладеш, сообщили ливийские органы здравоохранения в воскресенье.

В результате обстрела объекта в районе Фурнай в конце субботы также были ранены по меньшей мере 17 человек, в том числе 52-летний бенгальский мигрант и его 5-летний сын Малек Мерсет, сообщил представитель столичной организации «Центр полевой медицины и поддержки». Мужчина также является отцом погибшего ребенка.

Это было последнее по времени нападение на мирных жителей в ходе боев за Триполи между восточными силами под руководством мятежного генерала Халифы Хафтара и силами международно признанного правительства национального согласия (ПНС). Центр является частью Министерства здравоохранения, расположенного в Триполи.

По словам Мерсета, в некоторых частях убежища, где жили люди, перемещенные в результате предыдущих столкновений в Триполи, возник пожар.

В заявлении центра не указано, какая сторона несет ответственность за обстрел. Позже в воскресенье силы ПНС обвинили силы Хафтара в совершении нападения. Лагерь Хафтара пока никак не прокомментировал случившееся.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Ливии осудило так называемый «отвратительный обстрел» приюта для перемещенных лиц, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома в районе Айн-Зара в Триполи в ходе боевых действий.

С апреля 2019 года силы Хафтара пытаются захватить Триполи у законного правительства, в результате чего погибли уже более 1000 человек.