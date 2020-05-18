Кувейт и Катар: носи маску или садись в тюрьму

Две страны Персидского залива, Кувейт и Катар, заявили в воскресенье, что начнут сажать в тюрьму людей или штрафовать их на тысячи долларов за то, что они не носят маски для лица в общественных местах, в рамках борьбы с новым коронавирусом.

Министерство здравоохранения Кувейта заявило, что любому пойманному без маски может грозить до трех месяцев тюрьмы, в то время как государственное телевидение Катара сообщило, что максимальный срок наказания составит три года.

В Кувейте максимальный штраф составляет 5000 динаров (16 200 долл. США), а в Катаре - 200 000 риалов (55 000 долл. США), сообщает Reuters.

В шести государствах Персидского залива зарегистрировано более 137 400 случаев инфицирования и 693 случая смерти от вируса (на 17 мая). Выявленные случаи в регионе первоначально были связаны с поездками за границу, но позже в ограниченных кварталах наблюдалось распространение болезни среди трудящихся-мигрантов с низкими доходами.

В Саудовской Аравии с населением около 30 миллионов человек самый высокий показатель - более 54 700 случаев с 312 смертельными исходами.

Недавний всплеск заражений побудил правительство Саудовской Аравии вновь ввести 24-часовой комендантский час по всей стране во время пятидневного празднования Ид аль-Фитр в конце мая.

«Полный комендантский час будет введен во всех городах и регионах Королевства», - говорится в заявлении Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, опубликованном на прошлой неделе Саудовской Аравией.

Катар, страна с населением всего около 2,8 миллиона человек, занимает второе место по количеству выявленных заражений - более 32 600 человек с 15 смертельными исходами. Это 1,1 процента от 2,75 миллионов населения. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, только в микрогосударствах Сан-Марино и Ватикана уровень заболеваемости на душу населения выше.

На прошлой неделе информационное агентство Катара сообщило, что кабинет министров обязал носить медицинские маски «при выходе из дома по любой причине», за исключением случаев, когда «человек один за рулем автомобиля».

Кувейт имеет 14 850 случаев со 112 смертельными случаями, согласно подсчету Worldometer.

Объединенные Арабские Эмираты занимают второе место по количеству смертей от Covid-19 среди шести государств - 220. В них зарегистрировано более 23 350 случаев.

Ношение маски в настоящее время является обязательным примерно в 50 странах, хотя ученые не имеет единого мнения относительно их эффективности.

Власти африканского Чада также признали преступлением выход на публику без маски. За это нарушителя ждет 15-дневное тюремное заключение. В Марокко по аналогичным правилам нарушители могут быть заключены в тюрьму на три месяца и оштрафованы на сумму до 1300 дирхамов (130 долларов США).