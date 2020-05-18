Афганистан: Гани и Абдулла договорились разделить власть

Президент Афганистана Ашраф Гани и его соперник Абдулла Абдулла подписали в воскресенье соглашение о разделении власти, сигнализирующее о конце многомесячного конфликта тупика, который вверг страну в еще один политический кризис.

Прорывное соглашение, по итогам которого Абдулла возглавляет мирные переговоры с талибами*, происходит, когда Афганистан борется с быстрым распространением коронавируса и бурным насилием, из-за которого десятки человек погибли в результате жестоких нападений на прошлой неделе.

Фотографии, опубликованные президентским дворцом, показали, как Абдулла и Гани сидели бок о бок на церемонии подписания соглашения, в то время как ведущие афганские деятели, включая бывшего президента Хамида Карзая, наблюдали за самой церемонией.

Гани сказал, что это был "исторический день" для Афганистана, и что соглашение было достигнуто без какого-либо международного посредничества.

«Мы разделим бремя, и наши спины, иншаЛлах, станут легче», - сказал он, обращаясь к Абдулле на церемонии подписания, транслируемой на государственном телеканале.

«В ближайшие дни мы надеемся, что благодаря единству и сотрудничеству мы сможем сначала подготовить почву для прекращения огня, а затем и для прочного мира».

Абдулла сказал, что договор направлен на формирование «более открытой, подотчетной и компетентной администрации».

«Он призван обеспечить путь к миру, улучшить управление, защитить права, уважать законы и ценности», - написал он в Twitter после подписания соглашения.

Пресс-секретарь Абдуллы Фрайдун Хавзун заявил агентству AFP, что соглашение гарантирует, что его группа получит 50 процентов кабинета и посты других губернаторов провинций.

Абдулла ранее служил "исполнительным директором" (аналог премьер-министра) Афганистана по прошлому заключенному соглашению о разделении власти, но потерял этот пост после того, как проиграл на президентских выборах, которые действующий Гани выиграл в сентябре.

Но Абдулла не признал результаты выборов, ссылаясь на предполагаемую фальсификацию. Он объявил себя президентом и привел сам себя к присяге 9 марта, в тот же день, когда Гани снова занял должность президента.

В соглашении также говорится, что Гани сделает Абдур-Рашида Дустума, своего бывшего вице-президента, союзника Абдуллы, маршалом вооруженных сил. Дустум, печально известный военный командир, ранее обвинялся в том, что приказал пытать и изнасиловать политического конкурента в 2016 году.

Сам Абдулла назначен руководителем будущих мирных переговоров с талибами, которые уже подписали знаковое соглашение с США, чтобы проложить путь для вывода иностранных войск из Афганистана.

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье приветствовал соглашение о разделе власти.

«Секретарь Помпео отметил, что сожалеет о потере времени во время политического тупика», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«Он подтвердил, что приоритетом для США остается политическое урегулирование для прекращения конфликта, и приветствовал обязательство двух лидеров немедленно действовать в поддержку скорейшего вступления во внутриафганские переговоры».

НАТО, которая поддерживает учебную миссию в Афганистане, приветствовала сделку и призвала афганских лидеров и талибов стремиться к миру.

«Мы призываем талибов выполнить свои обязательства, сократить масштабы насилия сейчас, принять участие во внутриафганских переговорах и достичь реального компромисса для прочного мира», - заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Соглашение приветствовала также Турция.

«Мы рады, что политический кризис в Афганистане, который начался после объявления результатов президентских выборов, состоявшихся 28 сентября 2019 года, закончился политическим примирением, достигнутым сегодня между сторонами в формировании широкого инициативное правительство», - говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы приглашаем всех политических деятелей в Афганистане работать слаженно, в рамках достигнутого примирения, в интересах афганского народа и сосредоточиться на внутриафганских переговорах, которые принесут прочный мир в страну», - говорится в заявлении турецкого МИД.

Анкара добавила, что она будет работать в тесном сотрудничестве с «новым правительством братского и дружественного Афганистана, как это было с правительствами в прошлом».

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