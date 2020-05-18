После того, как Трамп совместно с руководством Израиля выступил с инициативой аннексии Израилем палестинских территорий, решение этого вопроса возложили на Израиль.

Американское руководство считает, что вопрос односторонней аннексии территорий Палестины Израилем должен решаться в Иерусалиме. Об этом в своём выступлении перед журналистами заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Тем самым, американский чиновник высказал общую точку зрения администрации США, что теперь пусть Израиль решает вопрос с палестинцами, не принявшими предложенную Америкой «сделку века», предусматривающую, как известно, одностороннее присвоение Израилем палестинских земель на Западном берегу реки Иордан и плодородных территории Иорданской долины Палестины.

Конечно же руководство Израиля приветствовало этот план, так называемого «арабо-израильского урегулирования» за счет палестинских земель, предложенного Трампом.

Лидеры сионистов заявили: «израильское правительство само будет принимать решения об аннексии: делать ли это, как это делать, а также о временных рамках этой аннексии».

Напомним, что Израиль решил присвоить в одностороннем порядке большие территории на Западном берег реки Иордан и самые плодородные земли Иорданской долины, являющихся частью Палестины, разбив таким образом территории проживания палестинцев на отдельные островки - кантоны, не имеющие никакого сообщения между собой.

В тоже время, король Иордании Абдалла II завил, что не собирается закрывать глаза на планы Израиля включить в свой состав часть Западного берега реки Иордан.

По монарха, если Израиль осмелится присвоить часть Иорданской долины, то еврейское государство ожидают плачевные последствия.

«Я не собираюсь угрожать, либо усугублять ситуацию. Однако если израильтяне в действительности собираются аннексировать в июле часть Западного берега реки Иордан, то пусть готовятся к большому столкновению с нами», - сказал он.

В то же время, Абдалла II смягчил свое заявление сказав, что согласен с позицией многих стран в Европе и международным сообществом касательно возникшей ситуации, и указал на то, что использовать закон силы в ближневосточном регионе не стоит.

Чем закончится эта очередная авантюра сионистского «новообразования» в сердце исламского мира, покажет время. Сможет ли разобщенный мусульманский мир, ослабленный хитросплетениями интриг, заговоров и соглашательской позицией диктаторских режимов и монархий, что-либо противопоставить этой реальной угрозе ликвидации чаяний палестинцев обрести свое государство?