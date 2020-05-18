Король Иордании назвал голод для страны большей угрозой, чем коронавирус

Король Иордании Абдалла II в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что последствия коронавируса в виде голода для его страны опаснее, чем сам вирус.

По его словам, вопросы здравоохранения и продовольственной безопасности выходят на передний план.

"Мы начали в большом объеме инвестировать в хранение нашей пшеницы. У нас есть резерв на 1,5 года. Но что будет потом? Опасность того, что люди будут умирать от голода повсеместно, больше, чем опасность от самого вируса", - заявил Абдалла II.

Король отметил, что рецессия продлится два года.

"Как скоро мы придем в себя в 2020 и 2021 году, будет зависеть от того, насколько ловко мы вновь откроем наши секторы экономики", - отметил он.

В Иордании, по данным Минздрава, зафиксировано 586 подтвержденных случаев коронавируса, девять человек погибли, 393 излечились. Власти Иордании приняли решение возобновить работу сотрудников государственных учреждений с 26 мая. Со вторника сняты ограничения на передвижение транспорта. Также сокращено время комендантского часа. Находиться на улице граждане смогут с восьми утра до семи вечера.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что в будущем человечество может столкнуться с голодом "библейского масштаба", если не начать действовать уже сейчас. По последним оценкам, доступа к достаточному количеству продовольствия не имеют свыше 820 миллионов человек по всему миру.