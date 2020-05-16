В Идлибе может начаться противостояние между силами оппозиции и боевиками ИГИЛ*

В Идлибе может начаться противостояние между силами оппозиции сирийскому режиму и боевиками ИГИЛ*

Как сообщили ряд источников, в сирийской провинции Идлиб может начаться противостояние между полевыми командирами оппозиции и боевиками ИГИЛ*, так как накануне, в результате нападения боевиков на формирования сирийской оппозиции, там был убит один из его лидеров.

О произошедшем сообщило ряд интернет источников, в том числе и российских, а репортер Фарук Шами, написал об этом в своем телеграмм-канале: «Вчера на ночь 23 Рамадана был предательский убит мусульманин».

Такими словами Фарук Шами прокомментировал видео где было показано его погребения: «Его подло убили игиловцы, посчитав для себя убийство мусульманина поклонением. Вот вся их религия». Освещая данное происшествие, сирийские ресурсы добавили, что погибший был одним из полевых командиров по имени Абдулла Цумада.

В свою очередь Фарук Шами намекнул на возможное продолжение теперь еще и внутреннего конфликта в Идлибе между силами оппозиции сирийскому режиму и боевиками ИГИЛ*.

*запрещена в РФ