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В Идлибе может начаться противостояние между силами оппозиции и боевиками ИГИЛ*

16 мая в 19:45 Просто мусульманин 1

В Идлибе может начаться противостояние между силами оппозиции сирийскому режиму и боевиками ИГИЛ*

Как сообщили ряд источников, в сирийской провинции Идлиб может начаться противостояние между полевыми командирами оппозиции и боевиками ИГИЛ*, так как накануне, в результате нападения боевиков на формирования сирийской оппозиции, там был убит один из его лидеров.

О произошедшем сообщило ряд интернет источников, в том числе и российских, а репортер Фарук Шами, написал об этом в своем телеграмм-канале: «Вчера на ночь 23 Рамадана был предательский убит мусульманин».

Такими словами Фарук Шами прокомментировал видео где было показано его погребения: «Его подло убили игиловцы, посчитав для себя убийство мусульманина поклонением. Вот вся их религия». Освещая данное происшествие, сирийские ресурсы добавили, что погибший был одним из полевых командиров по имени Абдулла Цумада.

В свою очередь Фарук Шами намекнул на возможное продолжение теперь еще и внутреннего конфликта в Идлибе между силами оппозиции сирийскому режиму и боевиками ИГИЛ*.

*запрещена в РФ

Автор: https://golosislama.com/
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Комментарии 1
  • ДАИШ (игил) никогда не был исламским формировнаием. Его создали цру, ми-6, моссад и другие антиисламские силы, чтобы уничтожить все арабские государства вокруг израиля. Эта банда была нацелена именно на это, а не на создание какого то государства. В их планы не входило создание Халифата, а всего лишь уничтожение мусульманских государств, руками самих мусульман. Имеется ввиду тех типов-наемников, которые клюнули на ложный призыв и рванули в ярды ДАИШ. Цель уже достигнута. Вокруг израиля все уничтожено. Теперь осталось уничтожить Турцию, чтобы она своим авторитетом среди мусульманской Уммы, не стала форпостом для дальнейшего военного похода (на освобождение оккупированных мусульманских земель), теперь уже против сионистов
    (1112)
    17 мая в 10:16