Отголоски далекой кровавой афганской войны

По сообщению одного из алтайских интернет ресурсов, житель Республики Алтай насмерть зарезал своего собутыльника. Ссора произошла из-за того, что тот резко высказался в отношении участников войны в Афганистане. Как известно, в результате этой военной авантюры, осужденной мировым сообществом, по разным подсчетам, военными советской армии было убито более миллиона афганцев.

Мужчина, который сам являлся участником войны в Афганистане», пришел в гости к своему собутыльнику и присоединился к обильному горячительному застолью.

Хозяин дома в процессе распития спиртного стал нелестно отзываться о прошлых событиях и оскорблять участников войны в Афганистане, чем и задел своего гостя.

В ходе этого конфликта, переросшего в потасовку, бывший военный взялся за нож и зарезал своего оппонента. От полученных травм, несовместимых с жизнью, хозяин дома скончался.

«Афганцу» предъявлено обвинение по статье убийство.