ИСЛАМСКАЯ ЕВРОПА - МУСУЛЬМАНСКИЙ МАДРИД

На фото: Главная мечеть Мадрида

Многие сегодня считают, что Ислам чуждая религия для Европы, однако история говорит об обратном!

Шел 865 год, Мухамед I сын Абдурахмана II приказал построить поселение Magerit (Магерит) на месте, ранее именовавшемся Matrice (Матрис, основа или ручей), в связи с наличием воды в окрестностях и ручья, который тек вдоль нынешней улицы Segovia (Сеговия). Спустя два века, в 1083 году король Кастильи Альфонсо VI Храбрый смог отвоевать город у арабов, тем не менее, много лет спустя в нем продолжали жить бок о бок и мавры, и евреи, и христиане. Взаимное влияние арабского и латинского произношения вылилось в современное название Мадрида.

Арабская стена (Muralla Árabe), первая городская стена, была построена во времена эмирата Мухамеда бин Абдурахмана, в 850-866 годах, затем она была усилена в Х веке халифом Абдурахманом III. Развалины стены сохранились в парке Эмира Хухамеда I около склона Куэста де ла Вега (Cuesta de la Vega).

Другие развалины той эпохи выставлены в Музее Святого Исидора (Museo de San Isidro), в котором собраны предметы из трех мест раскопок времен господства мусульман в Мадриде: площадь Армерия (Plaza de la Armería, здесь находилась городская крепость), Куэста де ла Вега и Cava Baja /Plaza de los Carros (Кава Баха/площадь де лос Каррос). Эти раскопки стали доказательством существования предместья укрепленной крепости.

Башня и дом Луханесов (Torre y Casa de los Lujanes), на площади де ла Вилья – еще один символ немногочисленных средневековых построек в стиле мудехар, сохранившихся в Мадриде, – наследие арабского прошлого города.

Исламская библиотека Испанского агентства международного сотрудничества в области развития AECID, которая находится в Мадриде, является одной из крупнейших подобных библиотек Европы. В ней хранятся жемчужины мысли первых издательств Марокко или Египта, а также книги, пережившие разрушительные войны.

Арабский дом (Casa Árabe) и его Международный институт арабских знаний и мусульманского мира (являются главными хранителями этой культуры в Мадриде. Главная задача этой организации заключается в укреплении и консолидации всесторонних связей с арабскими и мусульманскими странами. Книжная лавка “Балкис” (Balqís), расположившаяся в нем, является независимой организацией и предлагает богатый выбор книг об арабской и мусульманской культуре.

В Мадриде действует самая большая в Европе мечеть Омара (mezquita Omar). Она находится в квартале Сан Паскуаль (San Pascual). Мадридцы называют ее мечеть М-30, так как ее фасад выходит на это шоссе. Эта мечеть также выполняет функции исламского культурного центра и является одним из наиболее значимых сооружений, оставаясь при этом малозамеченной для мадридцев и гостей города.

Еще одно культовое место в столице – Центральная мечеть Мадрида (Mezquita Central de Madrid), которая находится на узенькой улочке квартала Тетуан (Tetuán). Построенная в 1988 году, она стала первой мечетью, возведенной в Мадриде после возвращения христиан в 1083 году, и принадлежит Союзу исламских сообществ Испании (UCIDE).

В этой мечети есть отдельные молельные помещения для мужчин и для женщин. Исламский центр также имеет детский сад, актовый зал, медицинскую консультацию, мясной магазин, а также предлагает курсы по введению в арабскую религию и арабского языка для тех, кто не является мусульманином, а также для детей мусульман.