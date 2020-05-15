Крымский суд оставил под арестом журналиста Рустема Шейхалиева

Верховный суд Крыма вчера отклонил апелляционную жалобу адвоката Эмине Авамилевой на продление меры пресечения крымскотатарскому общественному журналисту, фигуранту симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»* Рустему Шейхалиеву, и оставил его под стражей до 15 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на адвоката сообщила общественная организация «Крымская солидарность».

«Доводы нашей апелляционной жалобы не были учтены надлежащим образом, мнение прокурора в ходе судебного заседания звучало следующим образом: довод защиты о том, что приоритет международного законодательства в части использования Женевской конвенции, в части применения резолюции Генеральной ассамблеей ООН, резолюцией парламентской ассамблеи Совета Европы, остались без внимания», – рассказала Авамилева.

По ее словам, состояние здоровья Шейхалиева – «удовлетворительное и даже ниже удовлетворительного, поскольку обостряются все хронические заболевания». Она уточнила, что ее подзащитный жалуется на вегетососудистую дистонию и на большое количество курящих в камере, что также негативно сказывается на его здоровье.

Авамилева также рассказала о том, что за 8 месяцев содержания Шейхалиева в СИЗО Симферополя ему не вручали письма.

«Когда его приводили на продление и в Киевском районном суде и в Верховном суде, у него была возможность пообщаться с родственниками и друзьями, они говорили, что писали много писем, но ни одного письма он не получил. В связи с этим он написал жалобу на имя администрации СИЗО, а также направил в мой адрес ходатайство, чтобы разобраться в этой ситуации, что мы и сделаем в ближайшее время», – рассказала адвокат.

Напомним, что Рустем Шейхалиев вместе с другими фигурантами "бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир" был задержан в марте прошлого года.

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