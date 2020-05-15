Российский карантин: преступность среди иммигрантов уменьшилась

Вопреки алармистским прогнозам о том, что пандемия и карантин в России приведут к увеличению преступности среди иммигрантов, оставшихся без работы, пока что все происходит ровным образом наоборот. По крайней мере, если верить статистике министерства внутренних дел Российской Федерации, которую приводит «МВД Медиа».

Согласно отчету МВД, за период с января по апрель 2020 года в России количество преступлений среди иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 1,2%, в том числе по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%.

При этом основные показатели уровня преступности в стране по итогам четырех месяцев текущего года в целом примерно соответствуют прошлогодним – наблюдается рост на 0,8%. Отмечается снижение количества убийств и покушений на убийство на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья – на 2,9%, грабежей – на 9,5%, разбоев – на 19%, хулиганств – на 7,7%. В то же время зафиксирован резкий рост IT-преступности – на 82,4%.

Отмечено снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 9%. За апрель количество ДТП и вовсе снизилось на 43,4%. В целом число преступлений в апреле уменьшилось на 7,3%.