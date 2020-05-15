В Афганистане талибы взорвали военный суд

В четверг возле военного суда в восточном афганском городе Гардез взорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Ответственность за нападение на себя взяли талибы*.

Взрыв произошел через два дня после того, как в других частях страны в результате нападений были убиты по меньшей мере 56 человек, включая женщин и новорожденных, что нанесло удар по мирным планам в разоренной войной стране.

«Взрыв бомбы произошел возле военного суда в городе Гардез, в очень населенном районе. Десятки мирных жителей возможно убиты и ранены», - сказал Тарик Ариан, представитель министерства внутренних дел.

Ариан обвинил во взрыве «сеть Хаккани», которая связана с талибами и пакистанской вооруженной группой Лашкар-и-Тайба. Эти группы редко публично берут на себя ответственность за нападения.

Напомним, что ранее президент Ашраф Гани возложил на Талибан ответственность за нападения на роддом и похороны, несмотря на явное отрицание талибами своей причастности. Гани сказал, что он приказал армии перейти в наступательный режим, а не в оборонительную позицию, которую он принял, когда США попытались вести переговоры с талибами.

Хотя Талибан отрицает какую-либо причастность к этим нападениям, кабульская администрация обвиняет группу в создании «среды, в которой процветает терроризм», или в работе с другими вооруженными группами, которые могли быть причастны к этому. Разумеется, сложно представить более размытую и бессмысленную формулировку чем «создание среды».

Между тем специальный представитель США Залмай Халилзад недвусмысленно заявил, что Вашингтон возлагает ответственность за обе атаки на ИГИЛ*. По его словам, ИГИЛ выступает против мирного соглашения с талибами и пытается спровоцировать сектантскую войну в Афганистане в стиле Ирака. По сути Халилзад намекнул, что Кабул идет на поводу у ИГИЛ.

«Вместо того, чтобы попасть в ловушку ИГИЛ и задержать мир или создать препятствия, афганцы должны собраться вместе, чтобы уничтожить эту угрозу и использовать историческую возможность мира», - сказал Халилзад.

«Больше никаких оправданий. Афганцы и весь мир заслуживают лучшего».

* - запрещены в РФ