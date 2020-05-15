Бангладеш: первые больные COVID-19 выявлены в лагерях беженцев-рохинджа

Новый коронавирус был обнаружен в одном из лагерей на юге Бангладеш, где проживает более миллиона беженцев из рохинджа. Об этом сообщают местные чиновники.

Беженец-рохинджа и местный житель дали положительный результат на COVID-19, заявил высокопоставленный чиновник из Бангладеш и пресс-секретарь ООН в четверг. На сегодняшний день это первый подтвержденный случай COVID-19 в густонаселенных лагерях. Тем временем гуманитарные группы давно предупреждают, что инфекция окажется невероятно катастрофичной для многолюдных лагерей, где физическое дистанцирование практиковать невозможно.

«Сегодня их отправили в изолятор после того, как они дали положительный результат», - сказал агентству Reuters по телефону Махбуб Алам Талукдер, комиссар по оказанию помощи беженцам и репатриации.

Второй пациент был из "принимающего населения", это термин, который обычно используется для обозначения местных жителей, живущих за пределами лагерей, сказала пресс-секретарь ООН.

«Один пациент из числа беженцев, а другой из принимающего населения», - заявила представитель ВОЗ Каталин Беркару.

Беркару сказала, что «группы быстрого расследования» были развернуты для наблюдения за двумя случаями, добавив, что контакты пациентов отслеживаются, чтобы протестировать их и поместить в карантин.

В последние дни коронавирусная инфекция набирает обороты в Бангладеш, где на сегодняшний день зарегистрировано 18 863 случая COVID-19 и 283 случая смерти.

Правительство ввело общенациональный локдаун 26 марта, чтобы замедлить распространение этой болезни. Несмотря на это, число случаев резко возросло в последние дни, а число погибших в день и новые инфекции в среду достигли рекордной отметки.