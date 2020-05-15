ХАМАС подтвердил, что ведет переговоры с Израилем об обмене пленными

ХАМАС подтвердил, что ведет непрямые переговоры c Израилем об обмене пленными, а также призвал Саудовскую Аравию освободить палестинских заключенных.

В интервью Al-Jazeera глава ХАМАС Исмаил Хания подтвердил, что палестинская группа начала непрямые переговоры с Израилем, чтобы завершить сделку по обмену заключенными при посредничестве Египта.

«У нас длинная рука, и мы готовы пойти на сделку с израильской оккупацией, чтобы вернуть наших пленных», - сказал он, добавив, что Израиль недостаточно серьезен.

«Оккупанты в настоящее время несерьезны с переговорами, даже при нынешнем посредничестве, что мешает заключению сделки», - сказал он.

И ХАМАС, и Израиль стремятся завершить сделку из-за опасений, что коронавирус может быстро распространиться в тюрьмах и привести к пандемии.

Израиль потребовал, чтобы ХАМАС принял условия соглашения об обмене заключенными, которое затем будет заключаться постепенно в течение нескольких месяцев, чтобы гарантировать, что вовлеченные палестинские группировки не пойдут на эскалацию, вроде ракетных ударов, согласно источникам.

Несколько попыток достичь соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинцами в последние годы потерпели неудачу.

Тем временем Хания также призвал Саудовскую Аравию освободить палестинских заключенных, которые содержатся по обвинению в том, что они являются сторонниками ХАМАС.

Аресты усилились в 2019 году, и правительство Саудовской Аравии до сих пор никак не прокомментировало ни аресты ни судебные процессы над палестинцами.

«Мы все надеемся, что братья в Саудовской Аравии пересмотрят вопрос об аресте палестинцев, поскольку мы заинтересованы в поддержании хороших отношений со всеми арабскими странами».

«Мы призываем короля Салмана освободить палестинских заключенных в Саудовской Аравии», - добавил Хания, обращаясь непосредственно к королю Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что эти задержанные занимались только благотворительной деятельностью, и обвинения против них были «несчастными, болезненными и неожиданными».