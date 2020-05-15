Игр исламской солидарности в 2021 году не будет

Пятые Игры исламской солидарности, которые должны были пройти в 2021 году в турецкой Конье, перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщил Олимпийский комитет (НОК) Кыргызстана в Facebook.

По словам НОК решение Исламской спортивной федерации солидарности (ИСФС), которая организует Игры исламской солидарности, связано с тем, что в следующем году пройдут Олимпийские игры в Токио. Напомним, что игры в Токио должны были пройти в этом году, но их перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Решение ИСФС было принято во время заседания совета директоров во главе с Его Высочеством принцем Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсалом. Оргкомитет «Конья-2021» определят новую дату в зависимости от международного спортивного календаря.

Между тем, ИСФС открыл процесс приёма заявок от стран, заинтересованных в проведении шестых Игр исламской солидарности, которые должны состояться в 2025 году.

Игры исламской солидарности проходят с 2005 года. В 2009 году Игры, которые должны были состояться в Иране, сначала перенесли на 2010 год, а затем и вовсе отменили из-за разногласий между Ираном и арабскими странами по вопросу названия Персидского залива.

Последние Игры исламской солидарности прошли в мае 2017 года в Баку. В соревнованиях приняли участие свыше трех тысяч спортсменов из 57 стран мира. Были разыграны 262 комплекта медалей в 21 виде спорта.

Кроме Игр исламской солидарности на следующий год также переносятся Всемирные игры кочевников, которые должны были состояться осенью в турецкой Бурсе.