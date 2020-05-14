В Киеве пройдет автопробег в память о депортации крымских татар

В столице Украины 18 мая планируют провести автопробег в память о жертвах депортации крымскотатарского народа. Автопробег организовывают крымскотатарские переселенцы из аннексированного Россией Крыма, сообщает издание «Крым.Реалии».

«В этом году карантинные ограничения не позволяют собраться нам на традиционный траурный митинг на центральных площадях городов. Уже седьмой год после оккупации Крыма мы, вынужденные переселенцы, не можем собраться у себя на родине. Поэтому на 76-ю годовщину геноцида крымских татар мы предлагаем всем желающим присоединиться к автопробегу памяти жертв депортации крымскотатарского народа», – отметили организаторы.

Сообщается, что участники киевского автопробега 18 мая соберутся в 16:30 на большой парковке возле Международного выставочного Центра. Затем, после формирования автоколонн участники пробега в 17:00 стартуют от Моста Метро до Майдана Незалежности.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров сообщил, что мемориальные мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, уже утверждены. По его словам, они будут проводиться накануне и в день 18 мая в Украине, а также в других странах мира.

* - запрещены в РФ