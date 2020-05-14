Саудовская Аравия вводит полный локдаун в дни Ид аль-Фитр

Саудовская Аравия введет круглосуточный общенациональный комендантский час во время пятидневного празднования Ид аль-Фитр в конце этого месяца. Как сообщает министерство внутренних дел королевства эти меры призваны противостоять пандемии коронавируса, так как количество инфекций возросло.

Королевство, в котором зарегистрировано наибольшее число случаев заражения вирусом в регионе Персидского залива, борется за ограничение распространения смертельной болезни.

Министерство заявило, что полный локдаун введут с 23 по 27 мая. Этот период совпадает с празднованием окончания месяца Рамадан

Ранее большая часть королевства уже закрывалась полностью, но в прошлом месяце правительство отменило комендантский час с 9 до 17 часов.

Торговым центрам и розничным торговцам было разрешено вновь открывать, за исключением крупных горячек точек, включая священный город Мекку, где количество подтвержденных случаев возросло, несмотря на жесткий локдаун.

Внимание всего мусульманского мира приковано также к вероятному объявлению об отмене хаджа в этом году.

Крупнейшая экономика арабского мира также закрыла кинотеатры и рестораны и прекратила авиарейсы, пытаясь сдержать вирус.

Король Салман предупредил о «более сложной» борьбе против COVID-19, поскольку королевство сталкивается с двойным ударом из-за локдаунов и падения цен на нефть.