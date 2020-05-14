Турция обвиняет ОАЭ в разжигании хаоса на Ближнем Востоке

Турция обвинила Объединенные Арабские Эмираты в том, что они принесли хаос на Ближний Восток посредством своих интервенций в Ливии и Йемене. Это стало последним по времени аккордом в словесной войне между двумя странами, которая может разжечь напряженность.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил во вторник на критику роли Турции в ливийском конфликте, вскоре после того, как министерство иностранных дел в Анкаре опровергло заявление Кипра, Египта, Франции, Греции и ОАЭ, согласно которому которому Турция в восточной части Средиземного моря и Ливия стремится к "региональному хаосу и нестабильности".

Совместное послание во вторник также осудило турецкое газовое бурение у островного государства Кипр как "незаконное".

Чавушоглу сказал турецкой телекомпании Akit TV, что ОАЭ, наряду с Египтом и другими странами, которые он не назвал, «пытаются дестабилизировать весь регион». Но он особенно выделил именно Абу-Даби.

«Если вы спрашиваете, кто дестабилизирует этот регион, кто вносит хаос, тогда мы без колебаний скажем - Абу-Даби», - сказал он. «Это реальность, что они являются той силой, которая потрясла Ливию и разрушила Йемен».

ОАЭ не сразу отреагировали на критику Чавушоглу.

Связи между Турцией и ОАЭ в последние годы были напряженными, особенно из-за поддержки Анкарой Катара после того, как четыре арабские страны, включая ОАЭ, в 2017 году ввели санкции в отношении Дохи.

ОАЭ представили себя в качестве опоры против т. н. «политического ислама», одним из столпов которого считается турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. ОАЭ также осудили связи партии с движением "Братья-мусульмане"*, против которого последовательно выступает Абу-Даби.

В январе Турция вместе с другими сторонами конфликта, участвовавшими в громкой конференции в Берлине, обязалась поддержать эмбарго ООН на поставки оружия Ливии и прекратить военную поддержку враждующих группировок страны.

В прошлом месяце ОАЭ призвали все стороны принять участие в политическом процессе под надзором ООН, чтобы положить конец войне в Ливии.

Во вторник глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелл выступил с заявлением, в котором призывал воюющие группировки Ливии сложить оружие и призвал «все стороны, принявшие соглашение о перемирии и прекращении огня на основе переговоров, выполнить эти обязательства».

Интересно, что Чавушоглу в своих комментариях также обвинил ОАЭ в поддержке боевиков Аш-Шабаб в Сомали, где Турция имеет военную базу и готовит сомалийские войска.

ОАЭ обучала сотни сомалийских военнослужащих с 2014 года в рамках усилий военной миссии Африканского союза по борьбе с вооруженным восстанием в стране, пока Сомали не распустила программу в 2018 году.

Абу-Даби был также ведущей державой в альянсе, который пять лет назад вторгся в Йемен, чтобы воевать против хуситов. В прошлом ОАЭ сократили свое присутствие в Йемене, но остаются членом этой коалиции.