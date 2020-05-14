Тунис: нуждающиеся получают продукты с помощью текстовых сообщений

Тунисская неправительственная организация создала продовольственный банк, который распределяет помощь посредством текстовых сообщений примерно 300 нуждающимся семьям, которые стали особенно уязвимыми в условиях пандемии коронавируса.

По сообщению AFP, инициатива была начата в конце апреля, чтобы совпасть с началом священного месяца Рамадан.

Инициатива уделяет внимание семьям, которые потеряли работу из-за локдауна, введенного Тунисом для сдерживания распространения вируса, как, например, Мессауда Рауафи, уборщица, вынужденная оставаться дома.

«Из-за Рамадана и локдауна я больше не могу выходить на работу», - говорит 49-летняя женщина. «Я не могу убирать дома и зарабатывать деньги, чтобы прокормить своих семерых детей».

Ее семья была в числе 300 избранных министерством по делам женщин и подала сигнал неправительственной организации, известной как Банк долговременных или устойчивых продуктов питания или Banque Alimentaire.

В рамках этой инициативы Рауафи получает текстовое сообщение, позволяющее ей еженедельно тратить от 40 до 60 тунисских динаров ($ 21-32) в специально отведенных для этого продуктовых магазинах.

На эти деньги Рауафи может купить основные товары, включая масло, молоко, кофе и муку.

Фара, управляющая продуктовым магазином в рабочем районе Крам, входит в число тех, кто подписался на участие в проекте.

«Деньги отправляются нам заранее - таким образом, клиенты могут купить то, что они хотят, на выделенные им средства», - сказала она.

Фара говорит, что эта система работает намного лучше, чем покупка в кредит - система, которая сказывается на ее собственных финансах.

«В нашем районе много бедных семей и безработных», - сказала она, объяснив, почему она решила принять эту инициативу.

Член неправительственной организации Аиша Закрауи говорит, что она надеется, что эта инициатива будет развиваться и охватит все больше нуждающихся семей в Тунисе.

Еще до вспышки вируса Тунис столкнулся с экономическими и социальными трудностями, которые усугубились с тех пор, как в марте страна начала борьбу с пандемией.

Коронавирус опустошил тунисскую индустрию туризма, и ожидается, что в этом жизненно важном секторе до 400 000 человек потеряют свои рабочие места в этом году, а государство недосчитается 1,4 млрд. долларов США.

Агентство Reuters сообщило, что экономика страны сократится на 4,3 процента, что является самым резким падением с момента обретения независимости в 1956 году.

По оценкам правительства, две миллиона из 11,5 миллионов населения Туниса нуждаются в финансовой помощи. В прошлом месяце Тунис получил от МВФ 745 млн долларов.