Ашраф Гани приказал возобновить операции против талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал вооруженным силам перейти в «наступательный режим» против талибов* и других вооруженных групп после того, как десятки людей, включая новорожденных, были убиты в результате двух отдельных нападений в разоренной войной стране.

«Я приказываю афганским силам безопасности перейти от активного режима обороны к наступательному и начать свои действия против врагов», - сказал Гани в телевизионном обращении во вторник.

Напомним, что по меньшей мере 24 человека были убиты, включая новорожденных и медсестер, когда боевики ворвались в роддом в столице страны Кабуле рано утром во вторник.

Вскоре после этого группировка ИГИЛ* заявила, что совершила самоподрыв на похоронах на беспокойном востоке страны, в результате которого погибли два десятка человек.

«Сегодня мы стали свидетелями террористических нападений групп Талибан и ИГИЛ на больницу в Кабуле и похорон в Нангархаре, а также других нападений в стране», - сказал Гани.

Тем не менее, талибы, которые подписали мирное соглашение с США в феврале, отрицают свою причастность к нападениям.

Заявление Гани прозвучало спустя месяцы после того, как силы кабульского режима обязались лишь защищаться от нападений талибов, но не атаковать самим.

Президент Афганистана заявил, что наступательные операции необходимы для «защиты страны, защиты наших соотечественников и инфраструктуры, а также для отражения нападений и угроз со стороны талибов и всех других террористических групп».

В своем заявлении в среду талибы предупредили, что они «полностью готовы» противостоять любому наступлению сил Кабула.

«Отныне ответственность за дальнейшую эскалацию насилия и его последствия лягут прямо на плечи администрации Кабула», - говорится в заявлении Талибан.

В своем заявлении госсекретарь США Майк Помпео самым решительным образом осудил «два ужасных террористических акта», отметил, что талибы отказались от ответственности, и заявил, что отсутствие мирного соглашения сделало страну уязвимой для таких атак.

«Талибан и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы привлечь виновных к ответственности», - сказал Помпео.

Примечательно, что хотя даже Помпео заметил, что талибы прямо отказались от ответственности за ужасные нападения, чиновники кабульской администрации, а также про-кабульские «эксперты», продолжают говорить о вине талибов, как о само собой разумеющейся вещи. Что касается нападения на роддом, которое потрясло даже привыкший к насилию Афганистан, то ответственность за него пока что еще не взяла ни одна группировка.

* - запрещены в РФ