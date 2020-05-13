Освобождение политзаключенных в России возможно не за горами

Незамеченной вчера осталась новость, которая может затронуть тысячи российских мусульман - нынешних и потенциальных политзаключенных и их близких.

Председатель комитета по иностранным делам Конгресса США Элиот Энгел, представляющий Демократическую партию, в соавторстве с конгресменом Майклом Макколом, представляющим Республиканскую партию, внесли проект резолюции, требующей от президента США добиваться освобождения всех политзаключенных в России и ввести против нее новые санкции в случае отказа это делать.

В проекте говорится о необходимости добиваться освобождения оппозиционеров, журналистов, активистов гражданского общества и борцов за свободу вероисповедания.



С учетом того, что проект внесен представителями обеих соперничающих партий, а также председателем профильного комитета, существуют неплохие шансы на его принятие.

Что это означает для мусульман? Напомним, что большинство политзаключенных в широком смысле этого слова, официально внесенных в эти списки правозащитным центром "Мемориал", пока составляют мусульмане. Почему мы оговариваемся про "широкий смысл" и "пока"?

Дело в том, что с определенного момента "Мемориал" стал отдельно выделять политических заключенных, мотивом преследования которых является религия, и тех, где такого мотива не усматривается. И несмотря на то, что мусульмане есть и во втором списке (https://memohrc.org/ru/pzk-list), доминируют они именно в первом (https://memohrc.org/ru/pzk-list). А доминируют пока, потому что в последние пару лет этот список стал активно пополняться представителями других преследуемых сообществ, будь то протестанты или "Свидетели Иеговы", официально запрещенные в РФ.

Тем не менее, по сути это ничего не меняет. Преследуемые по религиозным мотивам в любом случае рассматриваются как политические заключенные и прямо указываются как одна из категорий, освобождения которых требует добиваться этот законопроект. Более того, как мы ранее писали, в ряде документов, принятых Конгрессом и Госдепом США мусульмане России указывались как одна из основных групп репрессируемых по религиозному признаку.

Конечно, Кремль вряд ли по первому требованию побежит выполнять такие требования, скорее, наоборот отреагирует на принятие такого закона новыми обвинениями в русофобии и т.п. Однако надо помнить, что куда более экономически мощный СССР тоже долгое время заявлял, что в нем нет "политзаключенных". Но в конце концов их освобождение и начало перестройки в решающей степени были достигнуты именно благодаря экономическому давлению на СССР в ходе т.н. Холодной войны.

Сейчас Кремль, как и в те годы, из-за кардинального падения цен на нефть, тем более, вкупе с обвалом из-за коронавируса, начинает терять те источники доходов, которые позволяли ему вести агрессивную внешнюю и внутреннюю политику, не оглядываясь на мир. А если к этому приплюсуются еще и целенаправленные санкции за каждого узника совести, это может в итоге вынудить режим пойти на новую перестройку и освобождение политзаключенных, как это было и в конце 80-х годов.

Ин ша Аллах.