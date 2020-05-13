ВОЗ призывает Таджикистан готовиться к худшему сценарию пандемии

Таджикистан вошел в фазу распространения коронавируса по всей стране, а частота случаев заражения показывает, что число больных ковидом удваивается каждые три дня. Об этом заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О’Коннор 12 мая на онлайн-брифинге в Душанбе, сообщает «Фергана».

По словам чиновника ВОЗ Таджикистану нужно быть готовым к худшему сценарию развития ситуации с коронавирусом в Таджикистане: подготовить работников здравоохранения и медицинские учреждения для приема зараженных. «Пик заболеваемости впереди, количество заболевших растет», — сказал О’Коннор.

Представители миссии отметили, что по медучреждениям Таджикистана разосланы новые клинические протоколы выявления и лечения зараженных коронавирусом. ВОЗ рекомендовала организовать тестирование на вирус в лабораториях всех областей республики. Сегодня в Таджикистане тестированием занимается только одна лаборатория в Душанбе, и ее возможности ограничены проведением 230-250 тестов в день.

Министерство здравоохранения Таджикистана располагает 44 тысячами тест-систем производства России, Китая и Германии. До сегодняшнего дня было протестировано 7700 человек. ВОЗ анонсировала появление в Таджикистане в ближайшие дни тестов на наличие антител в крови, которые будут доступны всем.

«Борьба с коронавирусом — это марафон, а не спринтерский забег», и нужно готовиться к тому, что мероприятия по контролю эпидемии будут продолжаться еще 12-18 месяцев, сказал О’Коннор.

Напомним, что миссия ВОЗ прибыла в Таджикистан 2 мая и за десять дней провела встречи с руководителями ряда министерств и ведомств, представителями НПО и гражданского сообщества, посетила больницы, дома престарелых, детдома и другие учреждения в Душанбе, Хатлонской и Согдийской областях. О первых выявленных случаях Таджикистан сообщил только 30 апреля — за два дня до прибытия миссии.

Хотя реальное количество больных в Таджикистане сейчас невозможно определить, очевидно, что оно гораздо выше официальных цифр. Народу Таджикистану приходится расплачиваться за глупость своих руководителей, которые упустили возможно самый ценный ресурс в борьбе с пандемией — время.