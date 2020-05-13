Саудовская Аравия разместит свои ЗРК вместо выведенных американских

Саудовская Аравия развернет свои собственные системы противоракетной обороны для защиты нефтяных установок на востоке страны после сообщений о том, что США выводят два своих комплекса "Пэтриот" из королевства, сообщает "Аль-Арабия".

Издание сообщило в понедельник, что Эр-Рияд развернет свои батареи Patriot Advanced Capabilities-3 (PAC-3) в восточной провинции королевства, чтобы заменить американские ЗРК Patriot, предназначенные для защиты от ракетных и авиационных ударов.

Комплексы PAC-3 часто используются Саудовской Аравией для перехвата баллистических ракет малой дальности, выпущенных по территории Саудовской Аравии йеменскими повстанцами-хуситами.

«Аль-Арабия» заявила, что хотя США выведут два комплекса, они все равно оставят две батареи на авиабазе «Принц Султан», примерно в 80 км к югу от столицы Эр-Рияда.

Напомним, что США развернули батареи «Пэтриот» в королевстве в конце сентября после серии атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападения, но Саудовская Аравия и США обвинили Иран.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон выводит батареи, потому что «некоторые чиновники» считают, что Иран «больше не представляет непосредственной угрозы американским стратегическим интересам».

Bloomberg сообщал, что четыре батареи «Пэтриот» должны были быть выведены в марте, но их передислокация была отложена после двух ракетных обстрелов лагеря Таджи в Ираке.

Традиционно теплые отношения между Саудовской Аравией и США в последние недели обострились, в основном из-за падения цен на нефть в результате ценовой войны Саудовской Аравии с Россией.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод ЗРК «Пэтриот» не свидетельствует об уменьшении поддержки королевства и не связан с нефтяной войной.

Помпео добавил, что США все еще считают Иран угрозой.

«Эти батареи «Пэтриот» были на месте в течение некоторого времени. Эти войска должны были вернуться», - сказал Помпео на радио-шоу Бена Шапиро. «Это было нормальное вращение сил».

В своем заявлении Саудовская Аравия сообщила, что Дональд Трамп подтвердил приверженность Вашингтона защите своих интересов и безопасности своих союзников в регионе.