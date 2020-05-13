Айша Романо: спасенная итальянка в центре исламофобской кампании

Итальянка оказался в центре бурной исламофобской кампании ненависти после возвращения домой на этих выходных из 18-месячного плена у группировки Аш-Шабаб в Сомали.

Сильвия Романо по своей воле приняла Ислам, пока ее удерживали ради выкупа, а ее семья подтвердила, что 25-летняя девушка сменила имя на «Айша».

Романо работала волонтером в детском приюте в деревне на юго-востоке Кении, когда ее схватили боевики в ноябре 2018 года. Ее переправили через границу в Сомали, где она оказалась в плену у Аш-Шабаб.

Благотворительная организация, с которой она работала, Africa Milele, стремится предоставлять еду и одежду детям в Кении. «С возвращением, Сильвия, мы все ждали тебя», - говорится в заявлении на их сайте.

На выходных Романо была освобождена благодаря совместных усилиям турецких, сомалийских и итальянских спецслужб. В воскресенье в Риме ее встречал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Согласно информации агентства Anadolu, итальянские власти обратились к турецкой разведывательной службе MIT с просьбой о помощи в поисках 25-летней итальянской гражданки Сильвии Констанцы Романо, которая была похищен в районе Чакама в Кении и доставлена в Сомали в ноябре 2018 года.

После этого MIT начал изучать ситуацию с Романо в декабре 2019 года.

Активизировав местную разведывательную сеть в регионе, MIT сначала определил, что Романо была жива.

В результате скоординированной работы, проведенной с сомалийцами и итальянцами, Романо была спасена и передана итальянским властям в субботу в столице Сомали Могадишо.

Заместитель министра иностранных дел Италии признала сотрудничество Турции в ходе спасательной операции.

«Было сотрудничество с турецкой разведкой, чтобы найти ее и принять меры в нужное время», - сказала Марина Серени в интервью телеканалу LA7.

Итальянские СМИ сообщили, что Рим заплатил выкуп в размере около 1,5 млн евро (1,6 млн долларов), чтобы обеспечить освобождение Романо. Как всегда в таких случаях, правительство отказалось от комментариев.

Италия преимущественно католическая страна, и церковь тепло приветствовала безопасное возвращение Романо. «В настоящее время мы все чувствуем, что она наша собственная дочь», - сказал кардинал Гуальтьеро Бассетти.

Но радость от спасения Романа разделяют далеко не все итальянцы. Многие не так себе представляют возвращение из плена у мусульман, и судя по всему, были бы более счастливы, если бы она никогда не вернулась. Правые начали тут же говорить о стокгольмском синдроме у Романо.

«Представьте себе исламских террористов: они принесли домой деньги, совершив преступный акт, и выиграли культурную битву во имя исламского покрывала и обращения», - сказал Маттео Сальвини, лидер ультраправой оппозиционной Лиги.

«Исламская и счастливая. Сильвия неблагодарная», - гласит заголовок на первой полосе правого ежедневного журнала Il Giornale в понедельник.

Досталось и турецкой разведке, которую исламофобы обвиняют в том, что она направила итальянский выкуп террористам.

Редактор правой газеты Libero Витторио Фельтри написал в Твиттере, что заплатив за ее освобождение, правительство Италии профинансировало «друзей» Романо.

«Платить выкуп за Сильвию означает финансирование исламских террористов. Которые является друзьями девушки, ставшей мусульманкой. Отличная операция», - написал Фельтри.

Он также написал в Твиттере, что его «раздражает», что государство потратило деньги на распространение Ислама в Италии.

Директор газеты Il Giornale Алессандро Саллюсти пишет тоже самое:

«Сильвия вернулась, хорошо, но это было все равно, что видеть узника концлагеря, гордо одетого как нацист. Я не понимаю и я никогда не пойму», - написал он в Твиттере.

Другой политик из провинции Тревизо написал в Facebook, что Романо следует повесить. Пост был правда очень быстро удален.

Сама девушка уверяет, что она решила принять Ислам по своей воле и без всякого принуждения.

«Я приняла Ислам. Но это был мой свободный выбор, не было принуждения со стороны похитителей, которые всегда относились ко мне с человечностью», - сказала она.

«Это произошло в середине плена, когда я попросил научить меня читать Коран... В эти месяцы мне дали Коран, и благодаря моим похитителям я также выучила немного арабский язык», - сказала она. «Они объяснили мне свое мышление и культуру. Мой процесс обращения был медленным в последние месяцы. Не было никакого брака или отношений, только уважение».

Итальянская полиция начала расследование по факту некоторых сообщений, чтобы выяснить, могут ли быть выдвинуты обвинения в отношении некоторых из отправителей, сообщает Reuters.

В интервью газете La Repubblica представитель Аш-Шабаб по имени Али Дехере подтвердил, что за Сильвию был выплачен выкуп, но отказался сообщить сумму.

«Некоторая часть будет использована для покупки оружия, которое нам нужно все больше и больше для борьбы на пути джихада. Остальное будет использоваться для управления страной: для финансирования школ, для покупки продуктов питания и лекарств, которые мы раздаем нашим людям, чтобы обучить полицейских, которые поддерживают порядок и обеспечивают соблюдение Шариата» - сказал он.

Представитель Аш-Шабаб сказал, что Романо добровольно обратилась в Ислам, «потому что она ясно видела своими глазами лучший мир, чем она знала раньше».

Нам же остается поздравить Айшу Романо со спасением от плена и пожелать не сворачивать с избранного ею спасительного пути никогда в жизни, несмотря на все козни недоброжелателей.

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