В Афганистане боевики напали на роддом: убиты младенцы и их матери

В Афганистане боевики взяли штурмом роддом в западной части Кабула, устроив многочасовую перестрелку с полицией и убив 16 человек, включая двух новорожденных, их матерей и неустановленное количество медсестер.

Фотографии из министерства внутренних дел показывают двух маленьких детей, лежащих мертвыми внутри больницы.

На одной из фотографии видно, как убитая женщина лежит на земле, все еще крепко держась за своего ребенка, которому посчастливилось выжить.

Ранее силовики оцепили район и эвакуировали более 80 женщин и младенцев из больницы, которой управляет медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF).

Представитель министерства внутренних дел Тарек Ариан сказал, что среди тех, кого благополучно эвакуировали, были трое иностранных граждан.

До сих пор непонятно, почему роддоме в Дашти Барчи, учреждение на 100 коек, стал мишенью - нападение, которое Ариан назвал «актом против человечества и военным преступлением».

Сообщается, что по крайней мере трое нападавших в полицейской форме вошли в больницу, после чего стали бросать гранаты и стрелять.

Педиатр, сбежавший из больницы, рассказал агентству AFP, что он услышал громкий взрыв у входа в здание.

«В больнице было полно пациентов и врачей, внутри была полная паника», - сказал доктор, прося не называть его имени.

Вечером того же дня мужья, отцы и члены семей рожениц собрались вокруг больницы, в надежде услышать хорошие новости о своих близких.

В этом районе Дашти Барчи проживают многие представители общины хазарейцев, в основном шиитов. Район неоднократно подвергался нападениями со стороны группировки ИГИЛ*.

Также во вторник произошел взрыв на похоронах лидера местного проправительственного ополчения и бывшего военачальника, который скончался от сердечного приступа в понедельник вечером, в восточной провинции Нангархар.

Министерство внутренних дел сообщило, что в числе пострадавших от взрыва смертника оказались 24 убитых и 68 раненых. Раненые были доставлены в провинциальную больницу Нангархара, сообщил официальный представитель больницы Гулзада Сангар.

Среди убитых был Абдулла Лала Ян, член провинциального совета, а его отец Нур Ага, политик, был ранен в результате нападения.

По словам Забихуллы Земарай, другого члена провинциального совета, десятки людей, включая политиков, членов провинциальных советов и местных жителей, собрались на похороны шейха Акрама, командующего ополчением.

Представитель Талибан* Забиулла Муджахид написал в Твиттере, что талибы не участвовали в нападении. По словам талибов, они воздерживаются от нападения на городские центры, а их операции направлены на правительственных силовиков.

Между тем ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Хосте, в результате которого погиб ребенок и ранены 10 человек.

Бомба была помещена в тележку на местном рынке, сказал Адиль Хайдари, представитель провинциального шефа полиции.

ИГИЛ также заявило, что в понедельник в Кабуле произошла волна нападений, когда четыре бомбы, одна из которых была заложена под мусорное ведро, а другие три на обочине дороги, взорвались в северной части города, ранив четырех мирных жителей, в том числе ребенка.

Афганские спецслужбы заявили поздно вечером в понедельник, что арестовало лидера ИГИЛ в регионе Зия-уль-Хак, также известного как шейх Абу Умар аль-Хорасани.

Ряд международный организаций, а также стран, включая Турцию и Пакистан, уже осудили новую вспышку насилия в Афганистане.

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