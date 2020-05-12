Дагестанский муфтият призывает мусульман республики праздновать Ураза-Байрам дома

Муфтият Дагестана призвал жителей республики соблюдать режим самоизоляции и отмечать праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) дома.

Муфтий Шамиль Алиханов напомним мусульманам республики, что «свирепствующая болезнь уже унесла множество жизней наших братьев и сестёр».

Он попросил «не устраивать пышные торжества с приглашением гостей, не посещать кладбища (в том числе выезжая для этого в сёла), а также совершить праздничную молитву Ид-намаз дома».

Он также попросил жителей Дагестана «уберечь наших детей от возможного заражения и не отправлять их собирать подарки и сласти».

«Уверен, соблюдая все правила предосторожности и рекомендации врачей, мы по воле и милости Создателя мы сможем вернуться к привычному для нас укладу жизни».

В общем, как и ожидалось, Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) в этом году пройдет столь же непривычно как и сам Рамадан.