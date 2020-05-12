"Три шока" Саудовской Аравии: королевство затягивает пояса

Саудовская Аравия утроит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с июля и приостановит надбавку на прожиточный минимум с июня в рамках мер по противодействию серьезному экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса. Об этом в понедельник заявил министр финансов королевства.

«Надбавка на прожиточный минимум будет приостановлена с начала июня 2020 года, а налог на добавленную стоимость с 1 июля увеличится с 5 до 15 процентов», - заявил министр финансов Мухаммад аль-Джадаан в заявлении, опубликованном Саудовским агентством новостей.

«Принятые сегодня меры, хотя и являются болезненными, необходимы и помогут сохранить финансовую и экономическую стабильность в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Около 1,5 миллиона государственных служащих будут затронуты этой приостановкой надбавки к прожиточному минимуму. Напомним, что надбавка представляет из себя ежемесячную выплату 1000 риалов (267 долларов), и была введена королем Салманом в 2018 году после повышения цен на газ на внутреннем рынке и введения НДС.

Согласно заявлению министра, новые меры позволят сэкономить 100 миллиардов риалов (26 миллиардов долларов) для государственной казны.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти и крупнейшая экономика арабского мира, страдает от исторически низких цен на нефть, в то время как меры по борьбе с коронавирусом могут ограничить темпы и масштабы экономических реформ, начатых наследным принцем Мухаммадом бин Салманом (МБС).

Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии снизились в марте в результате самого быстрого падения за последние 20 лет, достигнув самого низкого уровня с 2011 года, в то время как дефицит бюджета достиг 9 млрд долларов в первом квартале из-за падения доходов от нефти.

На самом деле, как сообщало издание Middle East Eye в прошлом месяце, Саудовская Аравия испытывала финансовый спад уже какое-то продолжительное время. Когда в январе 2015 года отец МБС стал королем, иностранные резервы составили 732 млрд долларов.

В декабре прошлого года они уменьшились до 499 миллиардов долларов, что означает потерю 233 миллиардов долларов за четыре года, согласно данным валютного управления Саудовской Аравии.

Три шока

Министр финансов аль-Джадаан заявил в понедельник, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к трем крупным шокам в саудовской экономике.

Во-первых, это беспрецедентное снижение цен на нефть, ведущее к резкому снижению доходов королевства.

Второй - превентивные меры, принятые для сдерживания распространения Covid-19, что привело к приостановке многих видов экономической деятельности, и что в свою очередь, сказалось на доходах, не связанных с нефтью.

Третий шок был вызван растущими расходами на сектор здравоохранения, призванный справиться с растущим числом пациентов с Covid-19.

«Вместе взятые проблемы привели к снижению государственных доходов и давлению на государственные финансы до уровней, которые трудно преодолеть, не нанося ущерба макроэкономике и государственным финансам королевства в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал аль-Джадаан.

«Поэтому необходимо дальнейшее сокращение расходов наряду с мерами по стабилизации ненефтяных доходов».