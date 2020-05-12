Семья убитого пакистанского мигранта подает в суд на правительство Греции

Семья пакистанского мигранта планирует подать в суд на правительство Греции за то что их родственника застрелили на границе с Турцией в марте, когда тысячам людей запретили въезд в Европейский Союз.

Покойник, которого звали Мухаммад Гульзар, был одним из семи человек, застреленных во время беспорядков, после того, как греческие солдаты при поддержке Европейского союза использовали слезоточивый газ, чтобы отбросить мигрантов от пограничного заграждения между двумя странами.

Первоначально Афины утверждали, что стрельба на поражение была «фальшивой новостью», придуманной турецкими властями, но сотрудничество между СМИ и тремя следственными группами привело к выводу, что греческие солдаты, вероятно, действительно открыли огонь.

По словам семьи Гульзара, который жил и работал в Греции около 13 лет, он был убит во время поездки в страну из Пакистана, где он навещал больных родственников.

Свидетели утверждают, что он подошел к забору, чтобы убедить солдат не стрелять слезоточивым газом по собравшимся на другой стороне.

«Я очень зол, потому что мой отец умер, и я все еще плачу», - сказал сын покойного Sky News.

Гульзар погиб недалеко от пограничного пункта в Кастанисе, на греческой стороне границы, рядом с турецким городом Эдирне.

Расследование, основанное на опросах свидетелей, видеозаписях в социальных сетях, картировании и акустическом анализе, показало, что единственными людьми, у которых было оружие, были греческие солдаты.

«Мы призываем власти Греции полностью расследовать этот инцидент, чтобы установить, кто несет ответственность за убийство Мухаммада Гульзара», - заявида Bellingcat, одна из организаций, участвовавших в расследовании.

Греческое правительство в марте «категорически» отрицало свою ответственность. Расстрел произошел на следующий день после того, как высшее руководство Европейского союза отправилось в Кастанис, чтобы поддержать жесткую позицию премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

На фоне критики со стороны ООН и правозащитных организаций по поводу обращения с мигрантами, которым удалось въехать в Грецию, Мицотакис сказал журналистам, что попытка «сотен тысяч» людей пересечь границу была «нейтрализована».

Напомним, что тысячи людей, в том числе многие мигранты из Афганистана, Ирана, Сирии и Пакистана, бросились к границе после того, как Турция заявила, что больше не будет поддерживать соглашение с Европейским союзом 2016 года о предоставлении беженцам убежища на своей территории в обмен на помощь в размере миллиардов евро.

В Турции проживает не менее четырех миллиона беженцев, около 3,6 миллиона из них это сирийцы. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана организовало массовое движение беженцев после открытия границ 27 февраля и отправило мигрантов в районы, расположенные недалеко от границы.

Греческое правительство продолжает отрицать свою ответственность за стрельбу, и утверждает, что «нет новых доказательств», что один из греческих солдат несет ответственность.

«Как суверенное государство Греция имеет право защищать свои границы от любых нападений и нарушений», - заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

«Это произошло в марте 2020 года, когда греческой полиции и вооруженным силам было предъявлено обвинение в использовании нелетальных средств для предотвращения попыток незаконного въезда в Грецию.

«Греческие силы выполнили свою миссию с абсолютным успехом и в полном соответствии с их приказами».