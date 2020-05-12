"Ихванку" ввели в Наблюдательный совет Facebook: КСА и ОАЭ негодуют

Лауреат Нобелевской премии мира из Йемена Тавакколь Карман оказалась под ударом целенаправленной критики со стороны про-саудовских и про-эмиратовских аккаунтов и новостных сайтов после того, как она была назначена в наблюдательный совет Facebook, состоящий из 20 человек.

В 2018 году генеральный директор Марк Цукерберг назвал этот совет «Верховным судом» Facebook. По его задумке совет должен надзирать за платформой, на предмет ненавистнических высказываний и вводящих в заблуждение изображений и контента.

«Я рада присоединиться к Глобальному совету по надзору за содержанием Facebook и Instagram. Благодаря платформам социальных сетей правительственная монополия на средства массовой информации и информацию больше невозможна», - написала Карман в Facebook.

Сообщается, что группа, состоящая из граждан 27 стран, говорящая на 29 языках, стремится обеспечить безопасное пространство для пользователей и усилить критику платформы.

Однако Карман, получившая Нобелевскую премию в 2011 году за свою роль в «Арабской весне», столкнулась с целенаправленной онлайн-кампанией после ее назначения в правление Facebook, поскольку критики обвиняют ее в «радикальных взглядах» и в принадлежности к Братья-мусульманам*, так как ранее она была членом йеменской партии «Ислах».

«Я подвергаюсь повсеместному издевательству и клеветнической кампании со стороны саудовских СМИ и их союзников», - написала Карман в Twitter в понедельник, реагируя на негативную реакцию.

«Сейчас важнее всего находиться в безопасности от пилы, которой разрезали тело Джамаля Хашакджи на куски», - добавила она, ссылаясь на дело саудовского журналиста и диссидента, жестоко убитого в 2018 году.

В дополнение к критическим статьям с про-саудовских и эмиратских новостных сайтов, многие аккаунты в социальных сетях выразить несогласие с ее назначением. Они утверждают, что Facebook станет инструментом для продвижения «идеологической пропаганды и экстремистской деятельности Братьев-мусульман». Одним из таких недовольных, к слову, оказался саудовский наследник Мухаммад бин Салман.

Протестуя из-за назначении Карман, про-саудовские и эмиратовские пользователи призвали людей деактивировать свои учетные записи в Facebook и отправить «предупреждение» о том, что ее предполагаемая политическая ориентация в корне не соответствует политике Facebook. Если хотя бы небольшая их часть так поступит, можно сказать, что Карман уже свое дело сделала.

Джон Талаат, член комитета по связям в парламенте Египта, призвал депутатов со всего региона принять меры против назначения, назвав его «фарсом» и «провокационным шагом».

Напомним, что Тавакколь Карман стала первой арабской женщиной и йеменкой, награжденной Нобелевской премией мира.

Карман была членом политической партии "Ислах", которая считается филиалом Братьев-мусульман в Йемене, до 2018 года, пока ее не отстранили за критику про-саудовской коалиции, которая ведет войну в Йемене.

В прошлом году Карман была включена в список 100 лучших женщин года по версии журнала Time за ее работу, усиливающую женский голос в регионе, и за то, что она «играет ведущую роль в борьбе за права женщин, за демократию и мир в Йемене».

Несмотря на критику, назначение Карман в совет также была воспринята многими наблюдателями как позитивный шаг для региона в целом. Особенно довольны йеменцы, которые запустили хэштег "тавакколь_гордость йемена".

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