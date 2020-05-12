Глобального перемирия на время пандемии не получилось - Oxfam International

Попытки международного сообщества создать глобальное соглашение о прекращении огня, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса, стали "катастрофическим провалом", говорится в новом докладе, опубликованном во вторник в организации Oxfam International.

По словам Oxfam, боевые действия продолжаются во многих охваченных конфликтами странах, несмотря на мартовский призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша к противоборствующим сторонам сложить оружие.

Эта проблема усугубляется дипломатическим провалом в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), годами слабых инвестиций в усилия по утверждению мира и продолжающимся поступлением оружия в зоны конфликта, заявляет Oxfam в докладе: «Конфликт во времена коронавируса».

«Мы ожидали лидерства со стороны Совета, а также многих стран, которые заявляют, что поддерживают прекращение огня, но тем не менее они остаются активными участниками конфликтов по всему миру, ведут военные операции, продают оружие и поддерживают третьи стороны», - сказал временный исполнительный директор Oxfam. Хосе Мария Вера.

8 мая США, один из пяти постоянных членов СБ ООН, отказались голосовать за резолюцию ООН о глобальном прекращении огня. Oxfam сообщает, что это всего лишь последняя из серии неудач, которые продолжают поддерживать конфликты в то время, когда необходимы мир и международное сотрудничество.

В докладе утверждается, что только прекращение насилия позволило бы эффективно отреагировать на COVID-19, болезнь, вызванную новым коронавирусом.

В прошлом месяце Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил СБ ООН, что пандемия коронавируса представляет собой угрозу международному миру и безопасности, «потенциально приводящую к росту социальных волнений и насилия, которые значительно подорвут нашу способность бороться с этой болезнью».

Гутерриш, который призывал к прекращению огня во всех глобальных конфликтах 23 марта, заявил, что пандемия препятствует всем региональным, национальным и международным усилиям по урегулированию конфликтов «именно тогда, когда они больше всего нужны».

По словам Oxfam, два миллиарда человек, живущих в нестабильных и затронутых конфликтом государствах, в настоящее время подвергаются повышенному риску заболевания.

Доклад отдельно рассматривает ситуации в Центральноафриканской Республике, Мьянме и Йемене, где несмотря на все призывы ООН, сторону продолжают воевать друг с другом.

Только за последний год международное сообщество потратило более 1,9 триллиона долларов на своих военных. По данным Oxfam, этих средств могло бы хватить на международную борьбу ООН с коронавирусом более чем в 280 раз.