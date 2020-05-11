Исчезающая Палестина

Время от времени, между склоками между собой, мусульманские правители, под давлением исламских движений и простых мусульман, иногда вспоминают про Палестину.

Такое «просветление» наступает, когда примеры методичного планомерного захвата сионистами жалких остатков палестинских земель, становятся уж очень беспрецедентными, когда просто отмалчиваться уже вовсе не прилично.

В таких случаях, когда уже решается вопрос полного захвата оставшихся палестинских земель, принятый руководством сионистского образования совместно с Трампом, у некоторых из «правителей» арабо-мусульманских стран просыпаются остатки совести, такие же жалкие, как и остатки еще не захваченных палестинских территорий. Тогда они бывают вынуждены инициировать между собой помпезные дорогие посиделки в рамках т.н. «Лиги арабских государств», решения которого, абсолютно никого ни к чему ни обязывают, а вызывают лишь сожаление.

Примеры жестокой, агрессивной политики Израиля в отношении не еврейского населения всей Палестины, подменяются широкой агрессивной пропагандой сионистов и их союзников о демократическом мирном Израиле! Эта, тонко продуманная и грамотно подаваемая пропаганда, подменяет истинное плачевное положение палестинцев, вселенской ложью, распространяемой со всевозможных источников информации всемирного сионистского лобби!

Также обильно изливается информация, сопровождаемая «крокодиловыми слезами» и причитаниями о том, что, якобы, Израиль страдает от палестинцев, а не наоборот, хотя в дома палестинцев врываются, захватывают их посевы, земли, вырубают сады и строят незаконные, с точки зрения ООН поселения, именно еврейские поселенцы и их армия, а не палестинцы!

Все решения ООН по этим преступлениям абсолютно игнорируются Израилем и никакой ответственности за это не следует, в отличие от мусульманских стран, на которых сразу же за любое неповиновение диктат, вводятся жесткие санкции или оккупируются их страны!

В действительности все понимают, что ООН давно уже ничего не решает на пользу мусульман, а всего лишь является орудием в руках сионистского лобби для наложения постоянного вето на редкие справедливые требования в отношении мусульман.

У человека, который зомбирован сказками о «цветущем демократическом Израиле» и о жестоких неугомонных палестинцах, не желающих мирно строить свое государство, возможно, хотя бы эта карта, ярко демонстрирующая процесс ползучего захвата остатков палестинских земель, вызовет некое размышление о действительно трагическом положении мусульман Палестины и исламских святынь!

Вот такова жестокая реальность сегодняшнего современного мира в отношении Палестины, так и к мусульманам, в целом.